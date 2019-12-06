全民「下架吳斯懷」有效？從數據看「分裂投票」可能性
文／葛緯詩
2020總統大選投票日即將進入最後倒數，總統參選人韓國瑜的民調暫時落後，但不分區立委、區域立委的戰況也是大家觀察重點。此次選舉中，柯文哲為首的民眾黨、有「戰神」黃國昌的時代力量、以及象徵郭柯派系的親民黨來勢洶洶，給不少討厭藍綠惡鬥的選民，在國民兩黨之外的另一個選擇，不分區立委、區域立委是否會出現「分裂投票」值得觀察。（延伸閱讀：數據解密22縣市藍綠基本盤版圖！選票關鍵在游離新北及中部8縣市）
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總統選情影響不分區「政黨票」 選民偏好支持總統候選人的所屬政黨
網路溫度計透過分析歷史得票率，計算出歷屆總統大選與不分區立委、區域立委得票的相關係數，藉此洞悉本次總統大選對立委選情的影響程度。將2012年、2016年等兩個年度同時舉行總統、區域立委、不分區立委的選舉模式中，選民投票給不同政黨候選人的投票行為，定義為「分裂投票」，並進一步做相關性分析，相關係數越高者代表選民對國民黨或民進黨認同度具一致性，反之則代表選民受到候選人、地方勢力或其他因素影響產生不一致的投票行為。
近日因為身陷赴中爭議的退將吳斯懷，穩居國民黨不分區立委的安全名單，讓民進黨找到突破口發起「下架吳斯懷」的串聯活動，但是否會對選情產生實質影響？從結果發現，不管是2012年總統選情偏向對國民黨有利的情況，還是2016年民進黨在總統大選握有優勢的局面，不分區立委與總統的得票率都呈現極高度相關，選民會將政黨票投給所支持總統參選人屬於的政黨，兩者幾乎不會出現分裂投票的情形，對不分區的影響應有限。
不過在區域立委的部分，結果就有比較大的差異。相關係數顯示，區域立委與總統選情呈現中度至高度相關，區域立委參選人的個人色彩，可以降低總統、立委投票傾向的政黨一至性，選民相對較容易出現分裂投票的情形。
區域立委有表現空間 10個最容易發生「分裂投票」選區在這
撇開花蓮、台東以及離島地區，區域立委經常以無黨籍參選導致相關係數偏低的情形，相關係數低的選區幾乎都是藍綠同時不高。較特別的是彰化縣第二選區（彰化市、花壇等）的相關係數也不高，此屆選舉該區出現三搶一的局面，國民黨籍張瀚天是這屆縣議員選區第一高票，近期網路聲量、好感也快速竄升，大家都在看挑戰民進黨現任立委黃秀芳是否會成功。
另外多次以無黨籍參選連任花蓮縣長的傅崑萁，花蓮選區也呈現藍綠相關係數都低的情形；台中市第二選區（沙鹿、龍井等），顏寬恆對決有「空戰」優勢的陳柏維，也是區域立委中歷史選情不受總統大選影響的地方；新北市最低的則為上屆黃國昌當選的新北市第十二選舉區（金山、萬里等），本屆改由辦公室主任賴嘉倫出征，對決國民黨籍的李永萍與民進黨新秀賴品妤。
至於相關係數高的立委選區，藍綠的選區幾乎高度重疊，且絕大多數都是台北、新北區域立委選舉區，這些地方受到總統選情的影響層面較大，同時比起其他地方，選民更在意候選人所屬政黨，容易回歸藍綠對決的局面。小黨想要搶攻國會席次，應該要把握相關係數低的區域立委席次，這些地方也將是影響未來國會生態的關鍵選區。
馬上看各候選人最新當選率：2020選戰溫度計
分析說明：
分裂投票指2012年、2016年等兩個年度同時舉行總統、區域立委、不分區立委的選舉模式中，選民投票給不同政黨候選人的投票行為。資料取自中選會選舉資料庫總統、區域立委、不分區立委之選舉結果，分析全國性選舉與地方選舉之分裂投票行為。
相關性分析國、民兩黨總統與區域立委或不分區政黨票之各村里投票結果，相關係數越高者代表選民對國民黨或民進黨認同度具一致性，反之則代表選民受到候選人、地方勢力或其他因素影響產生不一致的投票行為。
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