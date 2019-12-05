親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
泰簽新制惹爭議
政治
軍事
綜合

屏東一選區／提升高教競爭力 鍾佳濱、葉壽山各提政見

2019-12-05 23:57聯合報 記者江國豪／屏東縣報導

屏東縣立委第一選區民進黨參選人鍾佳濱（左三），提出「留縣升學、在地安養、創造就業...
屏東縣立委第一選區民進黨參選人鍾佳濱（左三），提出「留縣升學、在地安養、創造就業」政見，獲110名學者支持背書。 記者江國豪／攝影
分享
屏東縣有4所公私立大學，高教環境正面臨少子化考驗，屏東立委第一選區民進黨參選人鍾佳濱發表「留縣升學、在地安養、創造就業」政見，推動屏東國立大學頂尖化，鼓勵學生留鄉求學。國民黨參選人葉壽山則說，國外許多頂尖大學是私校，值得台灣借鏡，他主張修改《大學法》，讓私校獲得公平的教學資源，提升台灣高教競爭力。

屏東科技大學教授吳明昌、丁澈士、屏東大學教授張桂鳳、屏東科技大學前副校長梁文進等學者，昨天在蔡英文、鍾佳濱屏東聯合競總帶著110名學者連署書，表態挺蔡英文總統及鍾佳濱連任，也為鍾的教育政見背書。

鍾佳濱說，高教面臨招生困境，未來10年內，全國近三分之一大專校院有退場隱憂，為替台灣高教找出路，也培育更多人才，將爭取頂尖科大進駐屏東，也讓技職教育能更完整。鍾表示，教育部近期推動「公公併」政策方向，他協助屏科大與台科大洽談合併，就是讓屏東國立大學頂尖化例子，能讓技職體系優秀孩子就近在家鄉就學。

屏東立委第一選區國民黨參選人葉壽山（左三），響應國民黨總統候選人韓國瑜的政見，支...
屏東立委第一選區國民黨參選人葉壽山（左三），響應國民黨總統候選人韓國瑜的政見，支持大學生到國外交流墊高視野，費用由教育部編列經費支持。 圖／葉壽山競選團隊提供
分享

葉壽山則認為，政府長期著重公立學校補助，私校獲得的資源相對少，反觀國外許多頂尖大學不乏私校入榜，國內《大學法》未落實教學與學術平等，他主張《大學法》修法。

葉也說「讀萬卷書不如行萬里路」，響應國民黨總統候選人韓國瑜的政見，支持大學生到國外交流墊高視野，費用由教育部編列經費支持。教育部也應該對清寒學生多些照顧，建議成立「優秀學生評比獎學金補助辦法」，當家境弱勢學生的後盾。

2020選舉2020立委選舉2020選舉屏東縣立委鍾佳濱葉壽山蔡英文韓國瑜國民黨民進黨台科大

延伸閱讀

少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修...

民進黨決戰關鍵 「不出錯就會贏」

2020決戰倒數 綠營：誰不出錯就會贏

賴清德橫掃屏北 捧蘇震清助鍾佳濱

相關新聞

熱點風雲／北市四選區「女神」對決 看第三勢力臉色

2019-12-06 00:24

政治偵防再起？時力指憲兵隨行跟拍

2019-12-06 00:43

台南四選區 抹紅抹黑雙林互槓

2019-12-06 00:29

爭取身障者 嘉市藍綠選將各推政見

2019-12-06 00:25

選戰護喉嚨有祕方 忌喝冰水

2019-12-06 00:21

新北1、6選區 綠稱民調小贏 藍嗆投票見真章

2019-12-06 00:16

主持選舉場 要帶動氣氛掌控全場

2019-12-06 00:05

台東／張志明大咖輔選 劉櫂豪打建設牌

2019-12-05 23:44

竹苗立委選將交鋒 濃濃火藥味

2019-12-05 23:27

北市第一選區／阿扁要幫李婉鈺 吳思瑤平常心

2019-12-05 23:19

郭台銘要幫蔣萬安站台 柯文哲：我幫何景榮站就好

2019-12-05 23:14

憲兵跟拍時力候選人 徐永明：憲指部是民進黨政府之恥

2019-12-05 21:34

賴品妤昨指對手攻擊她 李永萍：行程滿檔沒空批評

2019-12-05 19:58

民進黨議員批國民黨立委參選人 用行政資源發選舉文宣

2019-12-05 17:12

影／政商軍民代全遭中共掌控？台南立委藍綠女將肉搏

2019-12-05 16:28

北市「三姝之戰」白熱化 阿扁周日合體李婉鈺

2019-12-05 16:12

憲兵「關注」立委候選人拜票 憲指部：地檢署指示

2019-12-05 15:28

水牛伯游錫堃彰化拜票 籲不要讓台灣香港化、新疆化

2019-12-05 15:09

影／遭蔡壁如斷言不會上 黃國昌：民主政治 選民決定

2019-12-05 15:09

賴清德馬祖輔選 揹氣球為「淡菜男孩」李問拜票

2019-12-05 15:02

黃國昌回應蔡壁如：什麼樣的人該留在國會 由選民決定

2019-12-05 14:48

國民黨：民進黨不抹黑、不抹紅就不會選舉？

2019-12-05 14:32

劉世芳邀當大隊長惹怒館長 宅神：做到這麼絕令人讚歎

2019-12-05 14:30

9旬母親落淚談兒艱辛 傅大偉跪謝母恩相擁而泣

2019-12-05 13:52

台南立委第一選區 柯家軍邀藍綠辯論 對手回應了

2019-12-05 13:51

高嘉瑜演唱會募資99％ 嘉賓名單有學姐、高虹安

2019-12-05 13:50

保障雲林人「行的正義」 張嘉郡爭取高鐵雲林站增班

2019-12-05 13:44

影／邱毅指陳水扁違反四不原則 籲監委彈劾法務部長

2019-12-05 13:35

蔡壁如說黃國昌不會上 時力：不要抹人藍綠

2019-12-05 13:25

號召英眼部隊報票 柯文哲：執政黨要組織監票很好笑

2019-12-05 13:10

不是來「臥底」 彰化7立委參選人派遣隨扈

2019-12-05 13:06

憲兵還在政治偵防？時代力量質疑候選人遭跟拍

2019-12-05 13:02

「我錯了」大隊長+武雄 林佳新：傲慢是這群人的特權

2019-12-05 12:57

跟吳斯懷一字之差狂被口誤 吳思瑤：最近耳朵常很癢

2019-12-05 12:54

憲兵跟拍時力候選人？憲指部：防範選舉暴力不涉政治

2019-12-05 12:42

郭台銘要為蔣萬安站台 柯文哲：何景榮我幫他站就好

2019-12-05 12:41

江啟臣啟動廟口開講 深入鄰里爭取選民支持

2019-12-05 12:32

讓竹科成世界經濟領頭羊 竹市立委參選人鄭正鈐提方針

2019-12-05 12:17

辦DJ音樂會遭南市府打槍？虧雞：請大家幫忙想場地

2019-12-05 12:06
看更多

熱門文章

卡神變瘟神？綠營狂切割…賴清德一句揭真相

2019-12-05 08:00

影／王啟澧指蔡易餘楊蕙如曾出遊泰國 蔡：單純朋友

2019-12-05 13:10

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

2019-12-05 18:26

再爆楊蕙如金流？藍議員：前議長康裕成曾每月供養20萬

2019-12-05 13:05

兩架美軍B-52昨飛進台北飛航情報區 模擬攻擊航線？

2019-12-05 12:12

泰簽又轉彎！官方公告：財力證明、線上申請延至明年3月實施

2019-12-05 12:23

邀罷韓遊行引館長暴怒被糟蹋 劉世芳、尹立向館長道歉

2019-12-05 10:36

孫大千：楊蕙如案是一次網路世界的「除垢行動」

2019-12-05 08:20

蔡英文博士論文有「貓膩」？邱毅：她出2招阻止我打弊案

2019-12-05 10:44

被泛綠人士指養出楊蕙如 柯文哲：天啊

2019-12-05 12:30

卡神楊蕙如的網路功夫 原來18年前就被發現

2019-12-05 08:28

吳怡農批蔣經國是壞人 台師大教授：欲加之罪何患無詞

2019-12-05 09:17

郭台銘幫蔣萬安站台的理由 宋楚瑜：講到我心坎

2019-12-05 11:25

蔡英文說不認得楊蕙如？ 但網路上凡走過必留下痕跡

2019-12-05 22:41

花50萬請「卡神」？屏縣府：競選總部自費

2019-12-05 15:16

韓國瑜競總成立大會生變 宣布朱立倫接主委再等等

2019-12-05 13:04

【重磅快評】楊蕙如被綠營亂切一通 館長就別太入戲了

2019-12-05 16:24

被卡神罵過就無關？黃暐瀚點出關鍵在她用那一個帳號

2019-12-05 12:37

政治奇談！只當選1任鄉長 為何代理了5鄉鄉長

2019-12-05 09:00

楊蕙如養網軍經費何來？陳菊：高雄市長任內未補助過她

2019-12-05 11:26

網軍案 張善政：楊蕙如就是蔡英文的網軍

2019-12-05 16:09

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

2019-12-05 19:59

影／切割楊蕙如？蔡英文：沒有就是沒有 我不認得她

2019-12-05 18:05

劉世芳邀當大隊長惹怒館長 宅神：做到這麼絕令人讚歎

2019-12-05 14:30

陸軍接裝剌針肩射飛彈？六軍團：是雕像

2019-12-05 10:25

影／民進黨憑什麼連任？卓榮泰：憑韓國瑜是國民黨候選人

2019-12-05 11:18

去年選舉付款給楊蕙如？ 康裕成：單純是生意往來

2019-12-05 13:49

林濁水：帶風向只有卡神？沒有共犯？

2019-12-05 15:12

付款給楊蕙如？康裕成留言游淑慧臉書：我沒那麼厲害啦

2019-12-05 13:05

被問落跑市長現場爆笑聲 韓國瑜：可以大方笑

2019-12-05 22:47

給楊蕙如50萬做什麼用？ 潘恒旭要潘孟安說清楚

2019-12-05 15:16

卡神楊蕙如案延燒 周錫瑋：羅文嘉是網軍始祖

2019-12-05 12:36

肩射剌針還沒來 陸軍這座雕像活靈活現刻畫接裝實況

2019-12-05 12:31

韓國瑜自稱被害三兄弟 宋楚瑜：不被人黑是蠢才

2019-12-05 11:07

要「顧肚子」還是「顧佛祖」 屏東漁民總統選票好矛盾

2019-12-05 10:04

「卡神」楊蕙如爭議 蔡壁如：綠營票太多內訌

2019-12-05 09:28

吳乃德：台灣民主化歸功蔣經國 是扭曲

2019-12-05 12:21

【即時短評】綠撇楊蕙如 是忘了還是怕想起？

2019-12-05 22:24

500支槍、300輛車歸他管 「大師兄」獲警署後勤楷模獎

2019-12-05 08:10

朱立倫台東輔選46里長到齊力挺 劉櫂豪競總：喊喊而已

2019-12-05 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top