屏東一選區／提升高教競爭力 鍾佳濱、葉壽山各提政見

屏東縣立委第一選區民進黨參選人鍾佳濱（左三），提出「留縣升學、在地安養、創造就業」政見，獲110名學者支持背書。 記者江國豪／攝影 分享 facebook 屏東縣有4所公私立大學，高教環境正面臨少子化考驗，屏東立委第一選區民進黨參選人鍾佳濱發表「留縣升學、在地安養、創造就業」政見，推動屏東國立大學頂尖化，鼓勵學生留鄉求學。國民黨參選人葉壽山則說，國外許多頂尖大學是私校，值得台灣借鏡，他主張修改《大學法》，讓私校獲得公平的教學資源，提升台灣高教競爭力。

屏東科技大學教授吳明昌、丁澈士、屏東大學教授張桂鳳、屏東科技大學前副校長梁文進等學者，昨天在蔡英文、鍾佳濱屏東聯合競總帶著110名學者連署書，表態挺蔡英文總統及鍾佳濱連任，也為鍾的教育政見背書。

鍾佳濱說，高教面臨招生困境，未來10年內，全國近三分之一大專校院有退場隱憂，為替台灣高教找出路，也培育更多人才，將爭取頂尖科大進駐屏東，也讓技職教育能更完整。鍾表示，教育部近期推動「公公併」政策方向，他協助屏科大與台科大洽談合併，就是讓屏東國立大學頂尖化例子，能讓技職體系優秀孩子就近在家鄉就學。 屏東立委第一選區國民黨參選人葉壽山（左三），響應國民黨總統候選人韓國瑜的政見，支持大學生到國外交流墊高視野，費用由教育部編列經費支持。 圖／葉壽山競選團隊提供 分享 facebook

葉壽山則認為，政府長期著重公立學校補助，私校獲得的資源相對少，反觀國外許多頂尖大學不乏私校入榜，國內《大學法》未落實教學與學術平等，他主張《大學法》修法。

葉也說「讀萬卷書不如行萬里路」，響應國民黨總統候選人韓國瑜的政見，支持大學生到國外交流墊高視野，費用由教育部編列經費支持。教育部也應該對清寒學生多些照顧，建議成立「優秀學生評比獎學金補助辦法」，當家境弱勢學生的後盾。