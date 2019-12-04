史上第一次！不分區辯論會8黨參賽 聯合新聞網獨家直播

至少已有13個政黨回覆同意參與「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」。 分享 facebook

民間團體中華辯論推廣協進會於上月21日召開記者會，訴求選罷法應明文規定，中選會須針對不分區立委之政黨票舉辦辯論式政見會，並以行動發函邀請各政黨代表參與自辯協舉辦的「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」，截至今日，已有13個政黨回覆同意參與。

辯協指出，由於本次辯論式政見會參與政黨踴躍，第一場次的辯論會將先邀集8個政黨出席，定於本月14日晚間7點，於劍潭青年活動中心群英堂舉辦，並透過嘖嘖募資平台推動宣傳及入場券贊助事宜，獲台北市議員邱威傑（呱吉）、財經網紅胡采蘋與人氣作家朱家安轉貼支持。

辯協表示，為了讓更多民眾能透過此次活動，對各政黨不分區立委名單人選有更深入了解，也爭取到由聯合新聞網進行全程線上直播。依據辯協規劃，第一場辯論式政見會將由中國國民黨、民主進步黨、台灣民眾黨、台灣基進、新黨、綠黨、親民黨等8政黨同場辯論，政黨代表人選，辯協表示預計將於本週四由各政黨提出各自代表人選，而第二場次將另擇期舉辦。

此次辯論會流程預計包含各政黨代表的申論、交互提問、公民提問與媒體提問等階段，公民提問的題庫將開放由全民透過網路提供，主持人為知名配音員、辯協常務理事賈培德先生。

經費來源除了辯協自籌外，也爭取到金曲獎最佳專輯裝幀獎得主、知名設計師廖俊裕老師（廖小子）提供贊助感謝函與紀念特刊的獨家設計，吸引更多民眾透過募資平台促成活動順利舉辦。

最後，辯協呼籲社會能重視政黨票對於各黨將來在立法院的影響力，並透過辯論，深化社會大眾對不同政黨間政策、理念的認識，以期在政黨票的抉擇上更為理性、務實。

辯協官方網站：http://www.cdpatw.org/，https://www.facebook.com/cdpa.tw/