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全台顏值最高路口在這！蔣萬安、吳怡農「雙帥看板」引網論戰

2019-12-03 14:32聯合新聞網 綜合報導

近日有網友遇到蔣萬安和吳怡農的競選看板，相距不到30公尺，讓她直呼「全台灣顏值最...
近日有網友遇到蔣萬安和吳怡農的競選看板，相距不到30公尺，讓她直呼「全台灣顏值最高的路口！」。圖／取自爆廢公社二館
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2020大選將近、戰況激烈台北市立委第三選區(中山、北松山)由國民黨立委蔣萬安對上民進黨新秀吳怡農，兩人都擁有高顏值且各有支持者，時常引起討論。近日有網友遇到兩人的競選看板，相距不到30公尺，讓她直呼「全台灣顏值最高的路口！」，也在網路上迅速發酵。

一名網友在「爆廢公社二館」貼照表示開車行經大直附近時，在樂群二路上看見「全台灣顏值最高的路口」，照片中可以看到有兩塊大大的競選看板，分別是蔣萬安和吳怡農，後方還有美麗華摩天輪。原PO在貼文中提及兩人雖隸屬不同政黨，但「單論皮相不戰政治」的話，很難選出誰比較帥。

該貼文吸引4000多人按讚，兩邊的支持者也紛紛表態，「我喜歡man一點的吳怡農」、「左邊比較順眼」、「我覺得吳本人比照片帥很多」、「萬安整體勝，因為吳身高輸」、「特戰就贏了」。也有人認為這區是「全台灣最難選的選區」，兩人是「這次選舉的顏值擔當」、「他們組立院男團算了」，許多人感嘆「每天可以經過這路口真幸福，每天都能養眼」、「好舒服的畫面」、「為什麼高雄都沒有」、「會做事的男人最帥~所以只能繼續看下去」。

此外，日前吳怡農上雞排妹（鄭家純）的直播節目時，也被對方問及「誰帥」問題，當時他回應「帥就讓給蔣萬安，立委我來當」。不過他也接著反問雞排妹：「你覺得我跟蔣萬安誰帥？」雞排妹則思考了一下回說，兩人是不同型，就像在吃自助餐，每一區都有不同料理。

蔣萬安對此也回應「吳怡農很帥，周遭的朋友也這樣說，不過選民看重的是過去問政成績」，他表示這次選戰主軸主打「實在」，蔣萬安太太石舫亘則說，兩人都很帥很優秀。

而在選戰聲量的部分，雙帥也是不相上下，「網路好感度」方面，吳怡農正面印象大於負面，以30%好感度略勝蔣萬安。

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