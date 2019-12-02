小黨沒平台發揮 蘇煥智盼辦辯論

2019-12-02 16:36 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



台灣維新2日赴中選會遞交請求各政黨進行電視辯論陳情書，中選會主秘莊國祥到場收件。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 「中選會收到的選舉費用達5000萬以上，卻沒檢驗政黨提出的不分區立委名單。」台灣維新黨2日呼籲中選會應該舉辦政黨電視政見發表會，公督盟執行長張宏林也表示：「政黨理念沒有充分讓選民了解，是中選會失職。」中選會主秘莊國祥則到場收受陳情書，並承諾2日內答覆。

小黨需平台展現

台灣維新召集人蘇煥智說，2020年大選共有19個政黨提不分區立委名單，但許多小黨面臨資源不足，無法有效闡述理念。他表示：「中選會收取的金額超過5000萬，應該要舉辦一場公開的電視辯論讓大家公平競爭。」

蘇煥智也指出，鄰近國家如香港、日本都有國營電視台舉辦各黨政見公聽會，台灣有19個提不分區的政黨，僅有少數政黨有機會亮相。公督盟等民間團體也表示，許多政黨的理念不透明。呼籲中選會舉辦電視辯論會，讓各政黨進行政策辯論。

政黨理念不透明

公督盟執行長張宏林指出，20年前的修法導致34席的不分區立委沒有經過辯證過程，民眾無法知道候選人所代表的理念及政見。他說：「政黨沒有充分的讓社會大眾了解，是中選會的失職。」

世新大學社會心理學系副教授詹昭能補充說：「台灣選舉目前最大的問題，就是候選人沒有著重政見，有系統的論述也較少見。」

中選會主任秘書莊國祥則在記者會後到場收受陳情書，他承諾將在2日內給予答覆。

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