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桃竹苗立委選戰加溫 藍綠白拚場催票

2019-12-01 23:02聯合報 記者郭政芬范榮達曾增勳／連線報導

桃園市第一選區民進黨立委參選人鄭運鵬（左），和「花媽」陳菊（右）一起秀廚藝爭取選...
桃園市第一選區民進黨立委參選人鄭運鵬（左），和「花媽」陳菊（右）一起秀廚藝爭取選民支持。 圖／鄭運鵬服務處提供
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桃竹苗立委選舉藍綠白參選人昨天競選活動多、有大咖助陣拚人氣，也有小型座談，桃園市綠營立委參選人參加小英總統桃園競選總部成立、藍營參選人密集辦地方活動和小型座談搏感情、騎單車掃街拜票，新竹縣綠營立委選人舉辦親子活動、成立競選總部，苗栗縣立委參選人找來藍營要角參與鐵馬遊行，選戰氣氛逐漸加溫。

桃園市第一選區國民黨立委參選人陳根德（右）密集參加地方小型活動、座談會，和民眾博...
桃園市第一選區國民黨立委參選人陳根德（右）密集參加地方小型活動、座談會，和民眾博感情。 圖／陳根德服務處提供
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桃園市第一選區民進黨立委參選人鄭運鵬，昨天請來行政院蘇貞昌、黨主席卓榮泰、「花媽」陳菊站台拉抬聲勢；國民黨立委參選人陳根德密集參與選區小型地方活動、各里座談會，面對面接觸選民；民眾黨立委參選人陳泓維在柯P站台點名推薦後信心大增，全天持續在選區騎單車、站路口、市場掃街，拉抬和衝刺政黨票，藍綠白參選人較勁激烈。

桃園市第一選區民眾黨立委參選人陳泓維（左），站路口和掃街爭取選民支持。 圖／陳泓...
桃園市第一選區民眾黨立委參選人陳泓維（左），站路口和掃街爭取選民支持。 圖／陳泓維競選總部提供
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民進黨竹縣第一選區立委參選人周江杰，昨天在湖口舉辦競選總部成立大會暨迷彩親子樂園...
民進黨竹縣第一選區立委參選人周江杰，昨天在湖口舉辦競選總部成立大會暨迷彩親子樂園活動。 圖／周江杰團隊提供
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新竹縣民進黨一、二選區立委參選人周江杰、鄭朝方舉辦親子活動、成立競選總部，桃園市長鄭文燦化身「阿燦哥哥」與鄭朝方帶動唱，周江杰湖口競選總部成立辦親子樂園活動，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、黨秘書長羅文嘉站台。鄭文燦、徐國勇推薦鄭朝方、周江杰是立法院需要的好人才。

桃園市長鄭文燦（右）昨天化身「阿燦哥哥」，與民進黨竹縣二選區立委參選人鄭朝方（左...
桃園市長鄭文燦（右）昨天化身「阿燦哥哥」，與民進黨竹縣二選區立委參選人鄭朝方（左）同歡共跳。 圖／鄭朝方團隊提供
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國民黨竹縣一選區立委參選人林為洲昨天前往關西鎮舉辦問政說明會。 圖／擷取自林為洲...
國民黨竹縣一選區立委參選人林為洲昨天前往關西鎮舉辦問政說明會。 圖／擷取自林為洲臉書
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新竹縣國民黨一、二選區立委參選人林為洲、林思銘與民眾面對面爭取支持，林為洲到關西鎮舉辦問政說明會、林思銘關懷脊髓損傷者協助貓狗結紮活動，參加國際移民日嘉年華，傾聽新住民心聲。

國民黨竹縣二選區立委參選人林思銘（右四），昨天參加國際移民日嘉年華，傾聽新住民朋...
國民黨竹縣二選區立委參選人林思銘（右四），昨天參加國際移民日嘉年華，傾聽新住民朋友心聲。 圖／林思銘團隊提供
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苗栗縣國民黨一選區立委參選人陳超明成立青年後援會，立法院前院長王金平、縣長徐耀昌加入鐵馬隊伍遊行竹南市區。王金平推薦陳超明擔任立委10多年富正義感、說實在話，問政專業認真。

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