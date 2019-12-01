桃竹苗立委選戰加溫 藍綠白拚場催票
桃竹苗立委選舉藍綠白參選人昨天競選活動多、有大咖助陣拚人氣，也有小型座談，桃園市綠營立委參選人參加小英總統桃園競選總部成立、藍營參選人密集辦地方活動和小型座談搏感情、騎單車掃街拜票，新竹縣綠營立委選人舉辦親子活動、成立競選總部，苗栗縣立委參選人找來藍營要角參與鐵馬遊行，選戰氣氛逐漸加溫。
桃園市第一選區民進黨立委參選人鄭運鵬，昨天請來行政院蘇貞昌、黨主席卓榮泰、「花媽」陳菊站台拉抬聲勢；國民黨立委參選人陳根德密集參與選區小型地方活動、各里座談會，面對面接觸選民；民眾黨立委參選人陳泓維在柯P站台點名推薦後信心大增，全天持續在選區騎單車、站路口、市場掃街，拉抬和衝刺政黨票，藍綠白參選人較勁激烈。
新竹縣民進黨一、二選區立委參選人周江杰、鄭朝方舉辦親子活動、成立競選總部，桃園市長鄭文燦化身「阿燦哥哥」與鄭朝方帶動唱，周江杰湖口競選總部成立辦親子樂園活動，交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、黨秘書長羅文嘉站台。鄭文燦、徐國勇推薦鄭朝方、周江杰是立法院需要的好人才。
新竹縣國民黨一、二選區立委參選人林為洲、林思銘與民眾面對面爭取支持，林為洲到關西鎮舉辦問政說明會、林思銘關懷脊髓損傷者協助貓狗結紮活動，參加國際移民日嘉年華，傾聽新住民心聲。
苗栗縣國民黨一選區立委參選人陳超明成立青年後援會，立法院前院長王金平、縣長徐耀昌加入鐵馬隊伍遊行竹南市區。王金平推薦陳超明擔任立委10多年富正義感、說實在話，問政專業認真。
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