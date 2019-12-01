民進黨：竹市選情反超 雲林蘇治芬膠著

尋求連任的民進黨雲林縣立委參選人蘇治芬（右），昨晚成立競選總部，蔡英文總統（中）站台力挺。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

民進黨總統參選人蔡英文昨前進新竹市、雲林縣，拉抬立委選情。新竹市立委六搶一，綠營人士表示，民進黨提名的鄭宏輝選情已從落後反超，但要嚴防時代力量參選人高鈺婷分票；雲林海線選區，民進黨老將蘇治芬則與國民黨提名的張嘉郡激戰，選情呈現膠著。

雲林縣海線立委選情緊繃，立委蘇治芬半路獲徵召重披戰袍，面對對手張派主將張嘉郡的強大攻勢，蔡英文總統兩個半月內五度到雲林，為蘇治芬助攻，昨晚更帶領綠營大將造勢，現場湧入一萬多人。

近期雲林發生「花生之亂」，地方與中央互槓，縣長張麗善也與蘇治芬互控。蔡英文直言，「派系只會考慮到自己利益」，要大家支持永遠站農民和農業利益這邊的蘇治芬。

針對「花生之亂」，農委會主委陳吉仲表明救農的立場。行政院副院長陳其邁火力全開，力批盤商壟斷花生市場，「只要是雲林農民的事情，別說廿億，就算四十億行政院也力挺，絕不能讓盤商吃定農民」。

張嘉郡昨天在土庫和元長成立競選總部，強調將爭取國際商港帶動雲林發展，讓雲林脫胎換骨。張嘉郡母親王月霞也到場為女兒加油，場面熱滾滾。

新竹市立委選舉，有六人角逐，民進黨推出的鄭宏輝與國民黨鄭正鈐、時代力量高鈺婷形成主要對戰集團。綠營人士表示，蔡總統曾連續三天在內部選戰會議，要求輔選團隊多前往新竹替鄭宏輝輔選，務必力保竹市這席。

綠營人士表示，高鈺婷的參戰，對民進黨影響比較大，因此民進黨在新竹市要持續訴求「集中選票」，防止綠營選票被高鈺婷拉走，若最後形成藍綠對決態勢，對鄭宏輝將更有利。