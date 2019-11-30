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綠營新北拚場 郭、柯、宋合體力挺李縉穎

2019-11-30 23:22聯合報 記者游明煌魏翊庭施鴻基／新北報導

藍軍周休二日在新北金馬輔選，綠營和第三勢力也不甘示弱。民進黨昨天由副總統參選人賴清德、總統府秘書長陳菊等人分頭在新北輔選，今天蔡英文總統在板橋第二體育場成立新北競選總部；親民黨總統參選人宋楚瑜、民眾黨主席柯文哲和鴻海創辦人郭台銘力挺李縉穎；時力立委黃國昌在淡水陪張衛航拜票。
鴻海集團創辦人郭台銘（左二）、民眾黨主席柯文哲（右二）及親民黨總統參選人宋楚瑜（...
鴻海集團創辦人郭台銘（左二）、民眾黨主席柯文哲（右二）及親民黨總統參選人宋楚瑜（右一）三大政治龍頭昨都到新北市土城，幫「郭家軍」李縉穎（中）土城競總成立造勢站台。 記者魏翊庭／攝影
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「郭家軍」李縉穎由郭台銘、柯文哲和宋楚瑜3大政治龍頭站台。郭台銘提出工者有其屋等3個政見，並和李縉穎約法三章，喊出「三個政見再掛三個保證，讓李縉穎進國會」。柯文哲則指李受到「2個台灣最嚴厲的老闆」操練過，通過考驗不容易。李縉穎表示「我有總統級國政顧問團」、「第三勢力才是2020的選擇」。

時力立委黃國昌（右）陪立委參選人張衛航（中）在淡水中山市場拜票。 記者施鴻基／攝...
時力立委黃國昌（右）陪立委參選人張衛航（中）在淡水中山市場拜票。 記者施鴻基／攝影
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時力參選人張衛航由黃國昌陪同在淡水中山市場拜票，希望可以給具有專業的年輕人機會。許多支持者都主動和他握手打氣，期盼他能成為下一個黃國昌。

民進黨副總統參選人賴清德（左）昨到金山萬里為賴品妤（中）造勢。 記者游明煌／攝影
民進黨副總統參選人賴清德（左）昨到金山萬里為賴品妤（中）造勢。 記者游明煌／攝影
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民進黨立委參選人賴品妤分別成立金山、萬里競總，賴清德回故鄉力挺，稱讚她可當模特兒，很多人想娶回家當媳婦，但她只能嫁1戶，所以要大家投她1票當立委。賴品妤則表示她雖年輕但不是菜鳥，10年來一直參與社會運動，要爭取醫療資源，也要協助推動觀光、招商。

參選人張銘祐請到民進黨不分區提名立委范雲和北市參選人謝佩芬「女力相挺」，到深坑老街拜票、DIY做豆腐。張銘祐以豆腐製作過程比喻女力堅韌強大，期許自己秉持同樣的意志力，翻轉大文山，前進立法院。

蔡英文總統、立委蘇巧慧（右）的新莊聯合競選總部昨成立，總統府秘書長陳菊（左）代表...
蔡英文總統、立委蘇巧慧（右）的新莊聯合競選總部昨成立，總統府秘書長陳菊（左）代表總統到場力挺。 記者魏翊庭／攝影
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陳菊、屏東縣長潘孟安到新莊力挺立委蘇巧慧。陳菊以香港為例，表示香港過去不管政治，如今卻感受沒自由不能自決；蘇巧慧父親行政院長蘇貞昌非常衝，行政院拚到讓民眾有感。

另外立委呂孫綾、李麗芬、民進黨婦女部主任蔡宛芬及新北小英新住民姊妹會副會長范垂玲拜票，她們帶著小胖卡「阿力號」到淡水河畔廣場。越南新住民姐妹帶來民族舞蹈，現場還有越南咖啡和精緻糕點、東南亞文物展覽、香料盆栽和語言教學，充滿異國風味。

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