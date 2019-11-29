基隆立委選戰／喜豬橋遭遇戰 宋瑋莉、蔡適應路招PK

國民黨、民進黨立委參選人宋瑋莉、蔡適應2人與支持者一同站在喜豬橋左右兩側拉票。記者游明煌／攝影 分享 facebook

選戰進入衝刺階段，巷戰肉搏情況激烈，昨天基隆藍綠立委參選人宋瑋莉和蔡適應才在喜豬橋上對陣拉票；今天新北第12選區藍綠立委李永萍、賴品妤也都選在萬里行政綜合大樓造勢，各界預估又要拚場。

「早安，大家早安」宋瑋莉站在喜豬橋右側揮手、彎腰拜票；「早安，大家上班早安，優質立委向大家問好」蔡適應也拉開嗓子揮手致意。2組人馬相距僅10多公尺，拚聲勢也拚音量。

無獨有偶，李永萍和賴品妤今天也選在萬里同場造勢，李永萍有國民黨主席吳敦義、新北前市長朱立倫和前台北縣長周錫瑋助陣；賴品妤也有行政院前院長賴清德加持。

李辦表示，賴品妤活動時間較早，兩邊差半小時，影響不大，且已知會警方，辦公室會呼籲支持者克制，今天造勢將請志工及警方協助維持秩序。

賴辦則說，2場地雖近，但安全上沒什麼疑慮；辦公室會照顧現場民眾，耆老也會幫忙安撫或轉移注意力，依現場狀況調整。

金山警分局表示，李永萍、賴品妤今天不約而同選在萬里行政綜合大樓造勢，活動都在上午10點開始，但李在5樓、賴在1樓停車場，仍然有段距離，進出路徑不同，警方已加強預置警力因應，有狀況可立即處理，不會讓現場衝突擴大。

警方表示，雙方屬不同政黨，但活動進行時，不會刻意安排警力隔開雙方，但會密切注意兩方支持者的動作，呼籲雙方保持理性，聲音及舉動都不要互相干擾。

選舉到巷戰階段，各黨派在新北、基隆跑得勤，昨天蔡英文總統走訪板橋和新店，黨主席卓榮泰也陪賴品妤在瑞芳拜票；時力黃國昌也陪參選人賴嘉倫在金山辦茶會；國民黨今天也將由黨主席吳敦義、前總統馬英九等人助選。