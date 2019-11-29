韓國瑜北市傾聽之旅vs.游錫堃領軍掃街

國民黨總統參選人韓國瑜（前右二）昨天與立委參選人汪志冰（前左二）到天母三玉宮參拜，現場拿起弓箭，象徵射穿雲箭。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜昨到北市進行第二趟傾聽之旅，並深入北市選戰兵家必爭的天母三玉宮、武昌街省城隍廟和士林慈諴宮參拜，與立委參選人汪志冰、林郁方、孫大千合體造勢。綠營昨由行政院前院長游錫堃領軍，帶立委參選人謝佩芬、許淑華到白蘭市場掃街，熱情的支持者送上菜頭及大蒜，象徵好彩頭與當選。

韓國瑜昨首站與汪志冰「韓冰合體」，到天母三玉宮參拜，北市前市長郝龍斌、立委參選人孫大千也到場。 99歲的太極拳大師致贈「蓮花瓷碗」，祝福韓國瑜「連發連中」高票當選，工作人員還遞上兩支穿雲箭，韓國瑜、汪志冰雙雙拿起弓箭，象徵一支射入總統府，一支射入立法院。

第二站韓國瑜赴台灣省城隍廟，與參選人林郁方上香參拜。林郁方感性談及與韓國瑜的交情，稱讚韓國瑜有一點浪漫，可是非常念舊，非常有感情。韓則推崇林郁方過去在立院多年的表現，大家有目共睹，但3年多前因大環境意外落選，希望這次選民還給林一個公道，進入國會。

傍晚韓國瑜與孫大千、汪志冰到士林夜市的慈諴宮參拜，當地是藍營艱困選區，而每到選舉，慈諴宮常是藍、綠和其他勢力必爭、相互踩線之地，在士林夜市擁有不少支持者的前議長吳碧珠，被封為「永遠的議長」，昨也與韓同台，喊出民調給蔡英文、選票給韓國瑜，現場氣氛沸騰。

游錫堃（右二）昨到北市白蘭市場，陪同民進黨立委參選人謝佩芬（左二）、參選人許淑華（右一）拜票。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

游錫堃昨當「代理母雞」帶立委參選人謝佩芬掃街，向選民推薦這位台大哈佛「學霸」，他稱讚謝不僅學業表現優異，還取得台、美律師資格及台灣司法官考試及格，也曾在國安會擔任蔡總統的幕僚，國防及外交方面均有專長；曾任4屆議員的許淑華則在文化、教育等長期耕耘。游說，這兩人是國會需要的內政及外交人才。

行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍昨晚也到萬華福德宮，為爭取連任的立委林昶佐站台輔選。該區選情緊繃，兩人在台上懇請民眾，一定要讓林順利連任，一起拚搶民進黨國會過半，更要全力支持蔡英文總統。