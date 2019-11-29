高市立委選戰／大林蒲遷村案 各方攻防

2019-11-29 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



大林蒲遷村案涉及近1萬8千戶、超過2萬人，高雄市立委第八選區立委參選人展開搶票攻防。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市第八選區參選人包括現任民進黨籍立委賴瑞隆、國民黨市議員陳麗娜、台灣民眾黨敖博勝，及宗教聯盟蔡媽福。針對最近火熱的大林蒲遷村案，參選人展開攻防，賴瑞隆強調民進黨政績；陳麗娜質疑大林蒲遷村在選前才核定，完全是選舉考量；敖博勝呼籲維持三原則：一坪換一坪、先建後拆、以最寬裕條件審核。

賴瑞隆曾任高雄市新聞局長、海洋局長，2016年代表民進黨選立委投入，以10萬票、超過六成的得票率，硬是擠下尋求連任的國民黨林國正。

行政院10月核定「新材料循環產業園區申請設置計畫」，總經費為新台幣1054億元，其中589億元用在大林蒲遷村，遷村戶數近1萬8千戶，超過2萬人。賴瑞隆表示，立委任內8次質詢行政院長，強調大林蒲困境，三年來經過蔡英文政府積極協調，才走到最後一關，未來將按計畫編列預算，他會持續盯緊經濟部及高雄市府執行，落實居住正義。

陳麗娜出身小港政治家族，公公楊振添、先生楊敏郎曾任高雄市議員，針對大林蒲遷村案，她說，民進黨輸掉執政20年的高雄後，轉為積極，大林蒲遷村早在林全時就定調，三年來遲沒進度；行政院在選前三個月終於核定，她質疑是選舉考量，強調如果2020總統能輪替，藍營立委也能過半，必定可以為高雄爭取到更多發展。

敖博勝曾為國民黨黨代表，因為打韓自請退黨，改披台灣民眾黨戰袍，他左批賴瑞隆、右打陳麗娜，試圖為第三勢力在第八選區劈出一條路。上屆以中華統一促進黨參選的蔡媽福，這次則代表宗教聯盟再度出馬。

敖博勝批綠營不要選前開預算來騙選票，他要求中央在大林蒲遷村案經費應再提高，顧及居民尊嚴，秉持三原則：一定要一坪換一坪，畸零地權益也要考量；堅持先建後拆，不致讓居民流離；以最寬裕條件審核。