傅崐萁競總成立 徐榛蔚牽手力挺

2019-11-28 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



無黨籍花蓮立委參選人傅崐萁（前左3）昨天成立競選總部，地方人士站台力挺。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮無黨籍立委參選人傅崐萁昨成立競選總部，其妻縣長徐榛蔚為夫輔選的申請雖被黨中央駁回，昨晚仍手牽著手力挺丈夫到底，也有幾位黨籍鄉鎮市長與縣議員站台。國民黨花蓮縣黨部表示，29日再度召開考紀會討論，呼籲黨員還是要支持正藍提名人黃啟嘉。

傅崐萁、韓國瑜聯合競選總部設在花蓮市中正路，前晚封街搭建舞台，因為車輛無法進入，引起民怨。警方與公路單位清查，主辦單位提出集會路權，但未申請封路，已依法開罰3萬元；主辦單位已補辦申請。

競選總部成立大會下午4時展開，許多支持者揮舞國旗在現場守候；傅崐萁晚間6時許緊牽著徐榛蔚的手進場，支持者高喊「韓國瑜凍蒜、傅崐萁凍蒜」。

力挺韓國瑜的五虎將也到場，傅說，「這裡沒有權貴，只有庶民，感謝五虎將代表韓國瑜到場。」徐榛蔚以韓國瑜花蓮競總主委身分，授旗給縣內各鄉鎮的韓國瑜後援會。

傅致詞時，再提打通國道六號、建置環島高速路網，以及0到6歲國家養、青年首次購屋房貸補貼利息等政見。他要民進黨不要再說國道六號不可行，以現在科技，絕對可以突破，就看中央政府要不要重視東部大民最基本人權，「如果民進黨不願意做，不要找理由」。

國民黨花蓮縣黨部昨呼籲選民投給黨提名人黃啟嘉（右二）。 圖／黃啟嘉辦公室提供 分享 facebook

黨員違紀站台？ 藍營明開考紀會

昨晚還有幾位黨籍鄉鎮長及議員為傅站台，其中包括21日陪同傅登記被檢舉的縣議員和鄉長。縣黨部書記長胡慧君說，違紀站台有檢舉就會受理，29日會再次開考紀會，由考紀委員多數決定。

她說，相信黨籍從政人員心裡都有一把尺，只有投給正藍，才叫保住這一席，呼籲集中力量支持黃啟嘉，不要讓黨部為難。