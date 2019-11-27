宋瑋莉控照片遭擅用涉侵權 民進黨：未刻意醜化

2019-11-27 15:06 中央社 基隆市27日電



民進黨基隆市黨部在愛三路近日掛出一個選舉看板，指控國民黨立委參選人宋瑋莉「基隆地產王」。聯合報記者游明煌／攝影 分享 facebook

中國國民黨基隆市立法委員參選人宋瑋莉今天舉行記者會，聲淚俱下指控民主進步黨基隆市黨部在路口架設看板，侵害肖像權將她醜化是基隆地產王。

民進黨基隆市黨部發布聲明稿指出，從政者本該受眾人監督，財產透明是最基礎，架設看板未涉及任何法律問題；其次，宋瑋莉一家2代出3名議員，未曾聽聞有投資發大財，她是如何累積龐大地產、房產，令外界十分好奇，她自詡是透明力量，理財術應該對外說清楚。

此外，看板使用的宋瑋莉照片是去年6月29日市府在潮境公園舉辦聯合婚禮現場拍攝，照片只有去背，完全沒有刻意醜化。

基隆市仁四路與愛三路口日前架設起一幅大型看板，除使用宋瑋莉穿著紅色小禮服照片外，並寫上「宋瑋莉基隆地產王，156筆土地、14筆建物」，下方並署名民主進步黨基隆市黨部，引起路人側目。

宋瑋莉上午在國民黨基隆市黨部舉行記者會表示，從當選議員後每年都有申報財產且如期繳稅，她總共有156筆土地，其中155筆繼承而來，剩下一筆則是自建土地，坪數才28坪。

宋瑋莉說，其中132筆土地持分1/30，2筆持分1萬分之39，且所有繼承的土地都是持分，一筆的買賣也是持分6/17的土地約74坪，繼承的土地來自於公公林文龍，他在還沒當議員前就已購得這些土地。宋瑋莉接著聲淚俱下控訴「你們為什麼要這樣傷害我」，久久無法言語。

宋瑋莉表示，希望基隆能打一場優質選戰，而不是淪為口水抹黑，盼參選人都能端出自己的「牛肉」彼此良性競爭。至於是否會提告，她說，律師正在評估。

前立法委員謝國樑指出，雖民進黨基隆市黨部架設這個看板有法律侵權疑慮，但宋瑋莉並未立刻提告，呼籲把這樣惡質的戶外看板撤除，並解釋為什麼要使用惡意醜化的照片。