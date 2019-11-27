傅崐萁成立競總提前封路 公路總局研議開罰

2019-11-27 12:55 中央社 花蓮縣27日電



無黨籍立委參選人傅崐萁下午舉辦競選總部成立大會，在市中心封路，引起爭議。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮立委參選人傅崐萁今天下午將成立競選總部，競總前中正路昨晚起封路搭舞台，議員質疑封路未經申請；公路總局回應，已同意使用道路，但提前封路且超出範圍，將研議開罰。

民進黨花蓮縣議員莊枝財今天早上在議會提出緊急質詢指出，他收到民眾接連抱怨，花蓮市中正路因某立委參選人活動大規模封路，造成附近商家、市場沒辦法做生意，質疑沒有申請封路。

傅崐萁今天下午4時將舉行國民黨總統參選人韓國瑜、傅崐萁聯合競選總部，活動地點花蓮市中正路上午4線道全數封閉，但因為是交通要道，影響民眾出入並遭投訴。

傅崐萁競選辦公室今天中午回應，這次路權由汪姓市民依規定代為申請。路權管理單位公路總局花蓮工務段長陳景揚說，主辦單位有向市公所申請今天晚上的集會路權並獲核准，縣警局也證實有申請集會遊行。

申請公文顯示，活動內容是親子嘉年華，由汪姓申請人19日向公所申請，核准使用道路自27日下午6時至晚上10時，使用道路為中正路、中華路、和平路。

不過，申請道路昨晚就提前封路搭建舞台，今天早上也已4線封閉，封路範圍從三民街以南、復興街到中山路口，超過申請路線。

陳景揚說，若查證確實有違規占用道路，依照公路法第72條，擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，可開罰新台幣3萬到15萬元。