蔡宜芳影射吳怡農「肥皂賄選」 稱15元肥皂不敢用遭網友打臉

2019-11-27 13:12 聯合新聞網 綜合報導



民眾黨立委候選人蔡宜芳質疑吳怡農的肥皂競選文宣品超出15元，有賄選的疑慮。圖擷自 Youtube 分享 facebook

2020選舉接近，各個候選人紛紛上街宣傳或成立競選總部，而候選人發放的文宣品是否有賄選之疑也遭外界放大檢視。民眾黨立委候選人蔡宜芳近期在政論節目上質疑民進黨立委候選人吳怡農所發放的肥皂文宣品有賄選之疑，表示自家志工在路上隨便就拿到2盒肥皂，她質疑一塊肥皂是否有超過15元，並說「15塊的肥皂你敢用嗎？所以大家敢洗嗎？」，對此有網友則表示許多廠牌肥皂一顆都低於15元，並直接打臉「蔡宜芳不敢，我敢！」

蔡宜芳在政論節目「新聞龍捲風」表示以前國民黨選舉有三寶送給選民，分別是醬油、肥皂、米酒，後來前法務部長陳定南在選罷法規定候選人文宣品不可以超過30塊，選舉敗壞的風向才慢慢地調回正向，但她質疑近期吳怡農所發放的肥皂文宣品是否超出規定標準，蔡宜芳說「這個隨隨便便都在路上拿到2盒，那我就要問吳怡農先生，一個肥皂多少錢，有沒有超過15塊？」、「要問說15塊的肥皂你敢用嗎？所以大家敢洗嗎？」

蔡宜芳影射該肥皂文宣品有可能涉及賄選，而她也強調「最後就問執政黨、問你們的檢調單位，你們敢查嗎？」對於國民兩黨的競選方式，她認為是花大錢選舉，並說「那兩黨的資源對我來說都是超級無敵羨慕，對一個正常從政的年青人而言都是羨慕的要死要活。」

節目播出後引起網友熱議，有網友在「批踢踢黑特板」發文，表示知名廠牌肥皂組一顆平均不到15塊，特價後甚至低於10塊，並提醒各政黨候選人不要光喊重經濟的口號，應該先到坊間看民生用品的物價，對此其他網友也說「原來肥皂一定得是高價物，真的長見識了。」、「10元香皂洗手超好用的。」、「這位大小姐都用一顆幾百元的香皂？」、「肥皂大牌子也是一二十塊而已，還是零售價。」、「肥皂本來就不貴啊！」

對於網友的質疑和批評，蔡宜芳昨日也在臉書粉絲團回應，表示自己受到網路霸凌和攻擊，對於肥皂事件她也說「我必須向吳怡農先生道歉，自己並不知道肥皂是民主進步黨70個區域立委人人都有，並非只有吳怡農先生有。而肥皂無論是10元或15元，對於我這個只有面紙可以發的候選人而言，都是無法想像的！」強調重點不在於肥皂的價格，而是在於選舉經費的多寡。