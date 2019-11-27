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聲量戰報／李正皓批橘袍復仇衝進榜！吳怡農、蔣萬安因家族槓上？

2019-11-27 15:22DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

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image source：網路溫度計

文／Lancelot

2020大選的參選登記日已經截止，這次區域立委參選爆炸，共有412席的參選人登記。除了首次角逐立委寶座的年輕新秀以外，有些在最後一刻才突然殺出的黑馬，也引起各界關注！還有哪些立委新秀擠進政治人物的排行榜上呢？


常在政論節目上「黑韓」而遭國民黨開除的李正皓，在參選前一刻卻臨時改披橘袍，代表親民黨代表出征新北市中和區（第八選區），直接對決國民黨籍的韓家軍邱峰堯，以及現任民進黨籍立委江永昌，為中和區膠著的選情投下不確定因素。

image source：FB/李正皓

李正皓在臉書上表示：「為什麼要投入選舉？因為我不想再狗吠火車了。坐而言，不如起而行，與其狗吠火車，不如起身戰鬥。謝謝郭台銘董事長的推薦，更謝謝宋楚瑜主席的支持，我決定披上親民黨的戰袍，從中和出發，給藍、綠一個好看！」不論是投入選戰或是李正皓推出的「聯絡簿」競選文宣，都被視為是對韓家軍的復仇。李正皓上周的聲量就有15068筆，在所有立委新秀排名第一；直接被衝擊選情的邱峰堯也連帶被討論，上周有1752筆排名第九。

image source：FB/邱烽堯

台北市中山、北松山選區男神的「雙帥對決」一直是媒體焦點，不過兩人除了顏值，連家族背景也受關注。由於吳怡農是民進黨新潮流創流大老吳乃仁姪子，21日上午受訪時他不滿地說，自己的對手蔣萬安先前競選總部成立時，有許多站台的國民黨前輩，對他和他的家族做出許多指控，他要求蔣萬安說清楚，這些攻擊是不是蔣萬安的意思？

此外，吳怡農更砲火猛烈，直批蔣萬安比吳斯懷還要危險，因為蔣看似是國民黨內的自由派，卻總是慣性迴避爭議問題，做出不利於國家安全的選擇。上週吳怡農就有5647筆聲量，排名第二。

image source：FB/吳怡農

先前因為《誰摔死了李新》爆紅的郭新政，這次參選也衝著國民黨立委黃昭順而來，直搗高雄左楠區，不但在選區的看板彼此嗆聲，這次登記日兩人也狹路相逢，在登記首日碰頭。

郭新政當時想上前與黃昭順握手，沒想到黃昭順馬上從座椅上跳開還嗆：「我不與這種人握手！」郭新政接著又問：「早餐吃了嗎？」、「委員連跟選民握手都不敢？」沒想到黃昭順竟回「不屑於跟這種人握手！」、「我跟乾淨的人握手」。精采畫面引起熱議，上週郭新政就有2541筆聲量，排名第八。



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