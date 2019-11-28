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民進黨逆轉、親民黨爬升？看六家媒體民調政黨票變化

2019-11-28 13:59聯合新聞網 綜合報導

《聯合報》11月18公布最新政黨支持度民調，在各黨不分區大致底定後，政黨支持度出...
《聯合報》11月18公布最新政黨支持度民調，在各黨不分區大致底定後，政黨支持度出現變化，國、民兩黨開始出現支持度持平的狀況。圖擷自民調投票|2020總統立委選舉
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2020選戰在即，今年共有19個政黨提出不分區立委名單，共217位參選人要爭取34席不分區席次。綜合各家民調，原本國民黨的政黨支持度穩居第一，但經歷不分區名單風波，各政黨支持度有出現什麼樣的變化呢？

整理聯合報蘋果日報TVBSETtoday新聞雲等多家媒體及綠黨台灣民意基金會政黨民調，從今年6月底統計至今，隨著選民逐漸表態，政黨支持度開始出現變化，總觀各家民調來看，國民黨支持度雖然最高，但與民進黨的差距逐漸縮小，其他小黨方面，台灣民眾黨緊接兩大黨之後。

支持度翻轉！國民黨支持度下滑 民進黨逆轉追上

在公布不分區名單之前，國民黨一直處於優勢，整理的六家中，國民黨都有超過三成的支持率，但在名單公布後，吳敦義的順位問題、吳斯懷、邱毅等「親中」人士等爭議不斷，各家民調都顯示下滑。

這也讓民進黨順勢攀漲，11月18日，由《聯合報》公布的資料顯示，民進黨以追平國民黨，兩者皆有二成九的支持度。之後除TVBS外的民意調查，民進黨也都逆轉超越國民黨，ETtoday及台灣民意基金會的數字更是超過三成。

台灣民眾黨穩坐第三 親民黨支持度上升

第三勢力方面，台灣民眾黨持續穩居第三，有望成為2020國會第三大黨。而2016有分配到席次的另外兩個政黨，時代力量在名單公布前尚有5%以上的支持度，但近期《聯合報》及綠黨公布的民調皆掉出5%之外，親民黨則在宋楚瑜宣布參選總統後，支持度也都明顯爬升，是還未進入可分配席次的5％支持度門檻，端看宋楚瑜參選如何帶動親民黨選情。聯合新聞網民調投票單元，也會持續收入各家媒體最新民調。

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2020選舉2020立委選舉民調政黨票

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