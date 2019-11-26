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李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

不分區立委辯論式政見會 中華辯協呼籲大黨勇敢參與

2019-11-26 20:05聯合新聞網 台北訊

民間團體中華辯論推廣協進會（下稱辯協）於上週四（21日）召開記者會，公開表達將舉辦「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」，並發函邀請各政黨代表參與，期能讓一般民眾瞭解政黨票的意義、及各政黨提名不分區立委的合理性。截至今（26）日中午已有七個政黨回覆具有高度參加意願。

辯協表示，因目前中選會依法無須辦理政黨及不分區立委候選人的辯論會，但於投票前提供選民充分資訊是政府應積極保障的目標。即便執行這項工作的困難度不低，辯協仍站在推廣思辯教育的立場上，持續與各政黨協調辯論會的形式，並盡可能符合社會大眾的期望。

辯協指出，目前已聯繫的包含台灣民眾黨、時代力量、綠黨、新黨、台灣基進、國會政黨聯盟、合一行動聯盟等七個政黨，皆表達「只要時間、地點和活動流程可以配合，原則上有高度參加意願」，另民主進步黨亦表示需進一步瞭解整體規劃，內部將於評估後回覆參加意願。

辯協除肯定前述政黨對民間團體的尊重、與對爭取選民投下政黨票的重視，也強調還有部分「已有一定規模、甚或有能力推出總統候選人的大黨」尚未回覆，呼籲各政黨應該勇敢回應社會意見，為自己提出的不分區名單辯護，向選民交代負責。

由於政黨反應踴躍，辯協現正規劃尋求媒體直播合作，讓此次活動有更高的能見度，方便更多民眾能完整收看選舉史上第一次的政黨代表交鋒，更期盼讓不分區立委的政黨票辯論式政見會，能在未來成為《選罷法》中明文規定的項目。

更多辯論會詳情，請瀏覽辯協官網臉書掌握最新消息。

中華辯論推廣協進會表示擬舉辦「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」。圖／辯協...
中華辯論推廣協進會表示擬舉辦「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」。圖／辯協提供
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