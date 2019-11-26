雙帥網路聲量對決！ 蔣萬安聲量旺 吳怡農好感度高

2019-11-26 16:07 聯合新聞網 綜合報導



選戰倒數46天，國民黨立委蔣萬安拼連任之際，將對上強敵吳怡農，兩人目前在網路聲量成績不相上下。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

2020大選倒數46天，各路參選人開始卯足全力拼選站。今年備受關注的選區之一，便是台北市第三選區的「雙帥對決」，由國民黨的蔣萬安力抗來勢洶洶的民進黨籍參選人吳怡農，兩人目前網路聲量不相上下，誰輸誰贏還很難說。

聯合新聞網選舉專題與大數據合作選戰聲量單元，提供總統、立委候選人的網路聲量變化與相關分析，根據立委參選人聲量排行榜，分別調查立委候選人的「網路好感度、社群活躍度及聲量趨勢」。首先，在「網路好感度」方面，蔣、吳兩人不相上下，但吳怡農正面印象大於負面，以30%好感度略勝蔣萬安。

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兩人在網路好感度的表現，中立選民仍佔多數，但吳怡農的好感度略高於蔣萬安，網路聲量方面，則是蔣萬安多於吳怡農。圖擷自 選戰聲量|2020總統立委選舉 分享 facebook

「社群活躍度」及「聲量趨勢」方面，蔣萬安不管在社群或是新聞，相關內容都比吳怡農多出近一倍，擁有超過6萬5千則相關內容，聲量遠遠大過競爭對手吳怡農的3萬6千多則。

值得注意的是，蔣萬安聲量雖高，但在聲量趨勢方面，卻鮮少出現高峰，比較明顯的是11月14日當天，蔣在臉書上支持反送中示威者，聲量來到11655則；吳怡農的趨勢線則起伏甚大，相關話題包括10月5日與民眾黨立委參選人蔡宜芳筆戰，及11月21日雙帥聲量對決、吳怡農家族遭攻擊等新聞。

兩人目前在聲量排行榜上，由蔣萬安以第3名的成績，遙遙領先第12名的吳怡農。而同選區尚有台灣民眾黨參選人何景榮，位處第52名，雖然網路好感度是三人中最高的，但聲量卻遠遠不及同區另外兩位候選人。