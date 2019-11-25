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政黨吸票機都在這！2020不分區立委好評影響力20強

2019-11-25 14:47DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

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不分區立委的「好評影響力」

2020立委選戰政黨不分區部分主要政黨名單都已經出爐，各政黨都推出自認足以代表各界聲音的參選人，這些名單也都引起了媒體、網友們的廣大討論，這些不分區名單中的參選人究竟誰才有較高的好評影響力呢？

《DailiyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查中國國民黨、民主進步黨、台灣民眾黨、時代力量、綠黨、親民黨、新黨、國會政黨聯盟所推出的不分區立委名單，透過計算好評影響力的方式，選出2020不分區立委好評影響力的前20強，而政黨票20強「吸票機」政黨分佈情形就如左圖所示，就讓我們一起來看看究竟有哪些候選人強勢入榜。

Image Source：《DailyView網路溫度計》製圖

不分區立委好評影響力20強各政黨數量

第20名／台灣民眾黨－吳欣盈

被外界稱為「新光公主」的新光人壽保險公司副總吳欣盈，根據柯文哲受訪內容，是吳欣盈本人「自己報名」加入民眾黨不分區立委，從新聞曝光一直到確定名單，吳欣盈在表達欲參與政治時一直都給媒體一種正向積極的態度，儘管有網友認為是柯陣營想討好財團才讓吳欣盈進入不分區名單，但也有網友看見了吳欣盈在公益上的作為，也讓她為民眾黨不分區所帶來的影響力以正面居多。

image source:Facebook／吳欣盈official

第19名／時代力量－關心羚

在時力不分區名單出爐後，「關心羚」三個字立刻引來不少網友關注，好奇她到底是誰？其實她在早在PTT討論中被稱為親切和善的「美女獸醫」，也因為這樣的背景，希望能透過立法職權來改善工作犬福利制度、獸醫師用藥問題以及寵物友善議題。關心羚也在臉書發文說明加入時代力量的理由：「只有他們聽到我的聲音，願意陪我去看，我看到的動物受的痛苦。」引發網友熱議。

image source:Facebook／獸醫師關心羚～關心您

第17名／民主進步黨－林楚茵

主播林楚茵除了擁有媒體背景外，同時也是台北市議員梁文傑的妻子，不過因為「梁夫人」這個身份，引出不少爭議，甚至因此槓上蔡正元。而林楚茵外型亮眼口條有理，扛起政論節目的主持棒，對於時事見解也相當有想法，在節目上也相當敢言，有網友就討論到林楚茵有望循著徐國勇的模式前進立院，目前林楚茵也辭職專心於選戰，其聲量上的影響力對民進黨來說還是頗有助益。

image source:Facebook／林楚茵

第12名／台灣民眾黨－賴香伶

被譽為「工運女戰神」的賴香伶雖被台灣民眾黨列為不分區名單的首位，儘管好評影響力非民眾黨第一名，網友們還是認為賴香伶擺在首位是民眾黨的「吸票關鍵」，賴香伶入北市府擔任勞動局長，一直致力於為勞工權益發聲，甚至有「全台唯一勞動局長」的美譽，讓年輕選民非常推崇，不過有網友認為賴香伶是透過i-Voting產生的局處首長，並非真正的柯陣營人馬，擔心民眾黨是為選舉情勢才放上的人選，選後能否繼續以中立的形象為國會帶來新氣象也深受網友討論。

延伸閱讀：2020藍綠誰能過半？歷史數據看10個立委關鍵游移選區

image source:Facebook／賴香伶

第10名／台灣民眾黨－高虹安

身為「郭家軍」的永齡基金會顧問高虹安，名列民眾黨不分區排序第3，被網友解讀為是「郭柯合作」佈局的其中一個棋子，甚至盛讚這「絕對是步好棋」，強化了郭柯聯盟的形象，能夠吸引部分泛藍選民的選票，在郭台銘參與國民黨總統初選時，高虹安就扮演著重要的角色，擁有大數據背景的她能夠在國會發揮什麼樣的影響力，也讓網友相當期待。

延伸閱讀：侯蘇之戰2.0！板橋樹林選情膠著　蘇巧慧、張宏陸拚連任保衛戰

image source:Facebook／高虹安

第8名／綠黨－鄧惠文

上遍各大節目，出版許多兩性議題書籍的精神科醫師鄧惠文，在不分區立委的選戰中先拒絕了時代力量的邀請，加入綠黨來參選不分區立委，也讓綠黨將其順位擺在第一，就是為了衝高綠黨政黨票的得票率，從網友的討論看來也確實吸引不少人轉投綠黨的意向，且多是因為鄧惠文的正面、顏值、專業等形象，鄧惠文在確認代表綠黨參選後也端出不少政策藍圖，女性、親子、平權等議題都是她所關心的方向。

延伸閱讀：賴品妤插麥爆紅！汐止選區上演時力內戰　李永萍坐等喝香檳？

image source:Facebook／鄧惠文

第4名／台灣民眾黨－黃瀞瑩

北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，近來花邊新聞不少，從「被性騷擾」一直到「新男友」都引起不少關注，被外界視為是民眾黨的「吸票機」，不過其排序卻被民眾黨排在13名的位置，並不是在「安全」或「邊緣」名單之列，儘管影響力十足，卻也曾因一句「統獨是假議題」被網友認為政治涵養不足，甚至被認為只是「單純的花瓶」，因此吸票效果可能有待時間證明。

延伸閱讀：選戰溫度計／民進黨禮讓也沒用？林昶佐選區「藍綠都搞分裂」超激戰！

image source:Facebook／黃瀞瑩

第3名／民主進步黨－范雲

社民黨的前召集人范雲，這次名列民進黨不分區「安全名單」，排在第3順位的她讓網友大感意外引起廣大討論，事實上范雲曾考慮以社民黨身份參選2020大安區的區域立委席次，為避免選票分散直接將席次拱手讓給國民黨，在與綠營協商之後，加入民進黨不分區名單，她也希望能為其所關注的勞工、平權等議題在立法院發揮影響力，近日更因為「收買說」不惜槓上柯文哲，使其網路討論聲量飆升至近一年內最高，是相當受矚目的參選人之一。

image source:Facebook／范雲 FAN, Yun

第2名／親民黨－劉宥彤

永齡基金會執行長劉宥彤也是「郭家軍」的焦點之一，與蔡沁瑜兩人的不分區動向備受關注，一直都有傳言將會受到親民黨重用，甚至有人認為會名列1、2名，如今被列入第4名勉強算是列入親民黨的「安全名單」範圍之內，儘管與外傳名次稍有落差，兩人還是都列入親民黨不分區名單，也讓「郭宋」兩人的合作得到矚目，不過也有網友認為兩人名列親民黨，吸票效果可能沒有高虹安名列民眾黨來得高，親民黨能否因郭家軍拉高泛藍選票，也受到矚目。

延伸閱讀：整理／政黨票你想投給誰？各黨不分區立委名單都在這！

image source:Faceboook／執行長 劉宥彤

第1名／中國國民黨－謝龍介

國民黨不分區立委名單自公布以來受到各界大量質疑，甚至黨內人士也有許多反彈聲音，挺韓大將謝龍介在不分區名單中名列第15名，並無在12名的安全名單範圍，讓許多黨內、外人士為其抱不平，甚至有聲浪傳出謝龍介要退出該份不分區名單，謝龍介的聲量其實相當高，因為「挺韓」的緣故，都能夠引起不論是韓粉或者是韓黑的討論，相較於其他國民黨不分區參選人，其負面聲量也較他人來得少，而國民黨不分區名單被外界不看好的情況之下，又把好評影響力最高的人選擺在安全名單之外，為國民黨所帶來的「吸票」頗為考驗。

image source:Facebook／謝龍介

2020選舉2020不分區立委謝龍介鄧惠文范雲劉宥彤黃瀞瑩

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