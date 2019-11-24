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嘉義水上鐵路高架化 藍綠攻防戰

2019-11-24 23:36聯合報 記者陳玫伶魯永明卜敏正／嘉義報導

國民黨總統候選人韓國瑜（中）、立委參選人傅大偉（左）與王啟澧（右）出席在嘉義縣水...
國民黨總統候選人韓國瑜（中）、立委參選人傅大偉（左）與王啟澧（右）出席在嘉義縣水上鄉的造勢晚會。記者黃仲裕／攝影
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蔡英文總統昨晚在嘉義水上鄉參加民進黨立委參選人蔡易餘造勢晚會，現場湧入上萬支持人...
蔡英文總統昨晚在嘉義水上鄉參加民進黨立委參選人蔡易餘造勢晚會，現場湧入上萬支持人潮場面熱烈。記者劉學聖／攝影
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嘉義縣市藍綠大拚場，鐵路高架化議題都成藍綠交鋒話題，嘉義縣藍綠陣營對水上鄉鐵路高架化「隔空」辯論，嘉義市則是藍綠都爭取鐵路高架化後的自籌款調降，也讓選情增溫。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天和嘉義市長黃敏惠、立委參選人傅大偉到嘉市競選總部參與「跳繩不跳票活動」，批評中央全額補助跳票，韓國瑜跟著大家一起跳繩，也承諾會還給「嘉義市一個公道」。

傅大偉說，嘉市一年經費才120億元，卻要負擔38億自籌款，將排擠其他市政經費，中央曾承諾的諾言，一定要實現。

蔡英文總統昨天晚上也到嘉義市立棒球場參加民進黨立委參選人王美惠舉辦的競選總部成立大會。王美惠說，已向蔡總統爭取中央補助嘉義市鐵路高架化自籌款，希望透過前瞻計畫，減少嘉義市負擔。

國民黨嘉義縣海區立委參選人王啟澧和民進黨海區立委參選人蔡易餘昨天也在水上鄉各自舉辦競選總部成立大會。

王啟澧說，水上鄉鐵路高架化落空，民進黨刻意操作大平台計畫議題，卻提不出高架化計畫，民進黨完全執政沒有爭取高架化，替代方案是政治凌駕專業。

蔡易餘則說，水上大車站大平台計畫比高架化有更好的空間利用，未來把水上車站南移到農會倉庫，一樓是車站，二樓是平台，可創造四線道空間，因為空間夠大，還可避免徵收民宅爭議。

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