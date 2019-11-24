台中第3選區／楊瓊櫻選辦 告綠民代抹黑

台中市立委參選人楊瓊瓔競選總部執行長洪柳益（圖），昨天控告民進黨市議員李天生、林德宇、蔡耀頡涉嫌加重誹謗。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

台中市第3選區無黨籍洪慈庸對上台中市副市長楊瓊櫻；楊的競選辦公室執行長洪柳益昨到台中地檢署告民進黨台中市議員李天生等人，說他們控楊瓊瓔「把機要當輔選幹部、市府當競總」，市議員還說洪柳益20日代楊登記參選時，仍是經發局專委，他早在19日已辭職，洪指3名綠營民代沒有查證就惡意發言抹黑，控告3人加重誹謗，李等人稱沒有意圖惡意誹謗。

楊瓊瓔競選辦公室執行長洪柳益強調，他在11日就口頭向市長盧秀燕請辭，12日遞辭呈、19日生效、20日才代楊瓊瓔前往登記參選立委，在人令生效前，沒有任何輔選工作，他認為民進黨議員在「可查證卻不查證」的情況下，妄然對媒體發言，刻意物社會觀感，對他名譽造成嚴重傷害，所以提告。

民進黨台中市議員李天生等3名議員得知後，發表聯合聲明指出，22日召開記者會是有媒體提問，洪帶著楊瓊瓔父親代為登記參選立委是否適宜，當時3人回應是，如果屬實，違反「公務人員行政中立法」規定，確有不當。經蕭隆澤議員電話查問經發局，知道洪已辭職，他們瞭解實情後，未對此話題繼續發言，因而並無「惡意誹謗之意圖」；李天生、林德宇、蔡耀頡等人強調，選舉期間希望回歸主題，不要橫生枝節，誤導選民。