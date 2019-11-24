新北選情分析／李縉穎衝擊 林金結腹背受敵

2019-11-24 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭



鴻海集團創辦人郭台銘（右二）輔選無黨參政的「郭家軍」李縉穎（右）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市立委第10選區（土城、三峽）呈現三腳督局面，民進黨現任立委吳琪銘尋求連任，面對國民黨市議員林金結及無黨籍的「郭家軍」李縉穎挑戰。目前吳琪銘微幅領先，李縉穎有能力瓜分綠營偏中間年輕選票，但對藍營衝擊恐怕更大。

國民黨主席吳敦義出席立委參選人林金結（右二）土城競選總部成立大會。記者江婉儀／攝影 分享 facebook

李縉穎由民眾黨主席、台北市長柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘合作推薦，參選後讓原本藍綠對決的情勢轉為複雜。

藍綠內部民調都是吳琪銘微幅領先林金結，差距不大；李縉穎急起直追，自稱「坐2望1」。李縉穎身為「郭家軍」第1棒，又是郭柯合推，象徵第三勢力，有輸不得的壓力。連2天郭台銘尖銳發言指「反正林金結不會贏」；林金結馬上召開記者會回擊，掀起波瀾。

吳琪銘這屆約得10萬2千票，對手國民黨盧嘉辰獲6萬7千票。但這一選區過去多為藍綠對決，綠營從未占上風，本屆翻盤後，吳琪銘以服務扎下讓藍營難以拔除的釘子。

蔡英文總統（右）幫立委參選人吳琪銘（左）站台。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

吳琪銘整合綠營議員林銘仁、彭成龍，取得基本盤；林金結卻因選舉和盧嘉辰產生裂痕，市黨部主委李乾龍雖不斷奔走，協助拉回游離的藍軍樁腳，但地方派系整合仍有待林金結努力，林、李鬧僵，吳琪銘將漁翁得利。

不過，李縉穎標榜非藍非綠，即使是藍也是「藍底鑲白旗」，又因年輕及郭柯合作發力，有吸納中間年輕選民能力，當前藍綠都有不少反對者，也不是全無機會。