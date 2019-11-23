選戰筆記／中彰「搖擺州」 南投鐵板一塊

2019-11-23 23:53 聯合報 本報記者劉明岩、江良誠 聯合報 本報記者 洪敬浤



國民黨總統參選人韓國瑜到彰化田中參加彰化縣黨慶。 記者林敬家／攝影 分享 facebook 中彰投人口超過461萬人，除了南投仍是藍營鐵板，中彰連續兩屆市長都政黨輪替，選情受政治大環境牽動，成為台灣的「搖擺州」。目前中彰投立委席次藍6席、綠8席，政壇預估選後藍綠席次消長可能在2席以上，甚至出現總統、立委分裂投票態勢。

台中近兩次總統、市長選舉，藍綠票數都「大洗牌」；2012年總統大選，國民黨馬英九、吳敦義領先民進黨蔡英文、蘇嘉全近8萬票，但2016年民進黨蔡英文、陳建仁大勝國民黨朱立倫、王如玄30.8萬票。2014年市長選舉，民進黨林佳龍以20.9萬票打敗國民黨胡志強，但2018年歷史重演，國民黨盧秀燕大贏林佳龍20.8萬票。

短短2年光景，台中市的「政治氣候」說變就變，凸顯台中選民搖擺性格，極易受大環境影響。

放眼立委選舉也是，本屆立委國民黨3席、民進黨5席，上屆席次正好相反，泛藍5席、綠3席。太陽花學運讓藍3選區老將楊瓊瓔敗給「洪姐姐」洪慈庸，4選區蔡錦隆也輸給民進黨議員出身的張廖萬堅，藍綠席次翻轉。

台中最受矚目仍是3選區，洪慈庸網路聲量高，不過基層評價兩極；國民黨對手楊瓊瓔老將復仇，敗選後照常服務基層，雙姝對決戰況激烈。

彰化近兩屆大選也呈藍綠政黨輪替，2012總統選舉綠獲46.4%、藍50.58%，2016年藍僅剩28.8%，綠激增到56.5%；縣長選舉2014年藍39.58%、綠53.71%，2018年藍增加到53.18%、綠反而減為39.87；立委部分2012年藍49.05%、綠43.50%，2016年藍降為44.96%、綠47.69%。

如同台中，彰化選民政治屬性溫和，易受到政治大環境影響，也具搖擺性格；藍綠各自執政政績與大環境，可能也會呈現在這次總統與立委選情。

南投縣選舉人數41萬最少，卻是藍營鐵票區，綠營除本屆總統選舉蔡英文得票超過5成，歷年縣長、立委選戰民進黨幾乎全盤皆墨。