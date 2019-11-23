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屏東立委選戰／挺蘇震清 蘇嘉全：小英會來

2019-11-23 22:46聯合報 記者潘欣中／屏東縣報導

蘇震清陣營前晚召開總統和立委聯合競選總部幹部座談會，立法院長蘇嘉全（中）首度現身...
蘇震清陣營前晚召開總統和立委聯合競選總部幹部座談會，立法院長蘇嘉全（中）首度現身為侄子蘇震清（右）站台，強調互換是黨內商量的結果，並預告蔡英文總統會在東港競選總部成立時到場。圖／蘇震清競選總部提供
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屏東縣第2選區（屏南）民進黨「莊下蘇上」臨陣換將，引發初選落敗的鄭朝明不滿，出現分裂隱憂；蘇震清陣營前晚召開總統和立委聯合競選總部幹部座談會，蘇嘉全為侄子站台，預告蘇震清競選總部成立時，蔡英文總統會到場。國民黨參選人周佳琪表示，民進黨以為屏南立委選舉「推個西瓜出來都會當選」？這是錯估選民的智慧。

蘇嘉全表示，莊蘇互換是民進黨內商量結果，12月2日蘇震清在東港鎮成立競選總部，蔡英文總統及黨內重要人士會到場；蘇震清參選區域立委後，莊瑞雄列入不分區立委名單，將扮演空中作戰角色，擔任蔡英文總統發言人，也為黨的政策辯護。

他說，選舉到了，就有很多媒體報導蘇震清涉入誠美材案的假訊息，事實上經黨廉政會調查後，已決議不予立案，也沒有被檢調傳訊，可見蘇震清沒有問題。

蘇震清說，雖立委有選區之分，但12年來服務與問政沒有選區之別；「這次選舉沒有那麼簡單，面對的真正對手是周議長」，他說，民進黨沒有分裂本錢，希望讓總統故鄉2席立委都能當選。

莊瑞雄說，蘇震清常到他的辦公室吃便當，兩人好交情，在高屏區域立委各減1席後，黨決定把不參加初選者列入不分區立委；在黨的安排下，將為黨的政策辯護，支持顧台灣、跟隨民意的蘇震清，一定要讓他當選。

國民黨參選人周佳琪表示，民進黨以為屏南立委選舉「推個西瓜出來都會當選」？這是錯估選民的智慧，把黨內有爭議的「蘇家班」人選丟到屏南來，分明是吃定屏東人，擺明只要打著民進黨旗幟，人選即使有爭議，屏南選民都要買單？這種執政的傲慢，鄉親無法認同。對於蘇震清指「真正對手是周議長」，周陣營表示不回應。

2020選舉2020立委選舉

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