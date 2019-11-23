大選登記截止 立委參選爆炸 小黨大舉參戰

正副總統選舉確定三組競逐，圖為民進黨「英德配」蔡英文（左）、賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 圖為國民黨「國政配」韓國瑜（右）、張善政。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 圖為親民黨「瑜湘配」宋楚瑜（左）、余湘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統選舉蔡、韓、宋對決

明年一月十一日投票的第十五任總統副總統及第十屆立委選舉，昨天完成參選人登記。總統選舉，有國、民、親三黨共三組參選人完成登記。立委選舉，四一二位區域立委參選人登記，較本屆增加；不分區部分，有十九個政黨完成全國不分區立委登記，共提出二一七位參選人名單，政黨數量與參選人總數，雙雙創下歷史新高。

眾多小黨紛紛提出不分區立委名單，共同競爭政黨票，呈現參選爆炸狀況，成為這次選舉最大特色。

中央選舉委員會自本月十八日起受理總統副總統及立委參選人登記，期限五天，至昨天下午五點半截止。本次共有三組總統、副總統參選人完成登記，分別為民進黨「英德配」蔡英文、賴清德；國民黨「國政配」韓國瑜、張善政；親民黨「瑜湘配」宋楚瑜、余湘。

立委部分，各政黨將角逐全部一百十三席立委。其中七十三席區域立委，共有四一二位參選人登記；三席平地原住民立委，有十人登記；三席山地原住民立委，有十一人登記；卅四席全國不分區及僑居國外國民立法委員，則有十九個政黨，共提出二一七位參選人名單。

根據中選會統計，完成不分區名單登記的政黨，包括民進黨、國民黨、親民黨、勞動黨、綠黨、新黨、台灣民眾黨、台灣團結聯盟、國會政黨聯盟、時代力量、宗教聯盟、台灣基進、台灣維新黨、台澎黨、中華統一促進黨、喜樂島聯盟、合一行動聯盟、安定力量、一邊一國行動黨。包括保外就醫中的前總統陳水扁，也在登記之列。

不分區參選爆炸，也帶動更多區域立委參選人登記。根據選罷法規定，上次大選未得百分之五選票的政黨或新成立政黨，至少須提名十席區域立委才可參選不分區，導致區域立委參選人數較上次選舉增加。

但要分配不分區立委，須跨過政黨票百分之五的門檻。小黨大舉參戰，廝殺激烈，能否跨越門檻，或是「便宜了大黨」，也成為選戰觀察重點。

中選會表示，將於十二月三日前審定總統、副總統參選人名單，十二月十三日前審定立委參選人名單，屆時例如陳水扁雖已登記，但根據選罷法，曾因貪汙罪被判刑確定等情形，不能登記為參選人，就會在審定時除名。

總統選舉將於十二月九日號次抽籤；立委選舉則由各直轄市、縣市選委會於十二月十八日抽籤。