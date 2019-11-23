藍綠內亂…傅崐萁搶正藍 李正皓披橘袍 倒打自己人

遭國民黨開除黨籍的「草協聯盟」發起人李正皓（左三），昨披親民黨戰袍參選新北第八選區立委。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 下屆立委選舉，藍綠陣營在部分縣市都出現內爭或是同志出走參選的黨內之亂。

新北市第八選區國民黨的原盤算由挺韓大將新北市議員邱烽堯，對決民進黨立委江永昌，昨天出現變局。因多次批評韓國瑜，遭國民黨開除黨籍的「草協聯盟」發起人李正皓，昨改披親民黨戰袍登記參選。

李正皓透露，親民黨及鴻海集團創辦人郭台銘都曾接觸他，但直到十八日這周一才確定參選；李還表明，他的目的就是要下架「國瑜黨」，如果可以復權，他一定會馬上回到國民黨。面對這一局勢，藍營正審慎評估對選局的衝擊。

國民黨在花蓮有同樣隱憂。花蓮縣前縣長傅崐萁搶在前天登記參選，為花蓮選情投下震撼彈。國民黨提名的立委參選人黃啟嘉昨天登記，地方黃復興黨部、花蓮團結聯盟也有數百人到場，營造團結氣勢，但泛藍分裂已成事實。

傅崐萁以無黨籍參選，又自稱正藍軍。由於傅深耕花蓮多年，出手必經盤算，政治新手的黃啟嘉面對這一情勢，低調表示，正藍價值大家都認同，但得到提名才是真正正藍軍。

民進黨則是在屏東出現內亂，由於之前黨內為擺平不分區名單引發的屏東之亂，可謂費盡心機，但千算萬算，沒想到前立委鄭朝明昨天登記參選第二選區立委，他挑明了說，他有參加黨內初選，若要換將也應該是他上陣，民進黨支持者不接受有人把立委當做選縣長的「跳板」，暗批蘇震清。