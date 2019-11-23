親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

台北戰區最強刺客…雙帥對決、雙姝激戰 選情膠著

2019-11-23 00:15聯合報 記者邱瓊玉楊正海／台北報導

國民黨立委蔣萬安尋求連任，面臨民進黨提名的吳怡農強力挑戰。 圖／取自蔣萬安臉書
國民黨立委蔣萬安尋求連任，面臨民進黨提名的吳怡農強力挑戰。 圖／取自蔣萬安臉書
分享
二○二○北市立委選舉，從捉對廝殺的選將觀察，有四個選區堪稱是指標選區，其中又以中山、北松山的第三選區、國民黨立委蔣萬安對上民進黨吳怡農的「雙帥」對決，以及第四選區國民黨李彥秀對上民進黨高嘉瑜的「雙姝」對戰，最為膠著激烈。

民進黨派出顏值、學歷俱佳的新手吳怡農，挑戰國民黨立委將萬安。 圖／聯合報系資料照...
民進黨派出顏值、學歷俱佳的新手吳怡農，挑戰國民黨立委將萬安。 圖／聯合報系資料照片
分享

蔣萬安、吳怡農因高顏值、高學歷，再加上家世背景特殊，讓兩人從還沒登記參選以來，就一直是話題；再加上台灣民眾黨也在這個選區推出逢甲大學助理教授何景榮，讓原本就戰況激烈的「雙帥」對戰，增添變數。

蔣萬安二○一六年立委選舉時，得票率為百分之四十六點六八，亮麗的數字下其實有隱憂。當年，泛綠因社民黨李晏榕和民進黨支持的無黨籍選將潘建志分裂，兩人得票率分別為百分之十二點三四和百分之三十八點四二，選票總和超過蔣萬安。

綠營認為，這次泛綠已無「內憂」可力抗「外患」，這一選區的立委應該是廿年來最有可能翻轉的一次。

蔣萬安為藍營明日之星，也將這選區視為重點輔選區域，認為只要這區輸，形同整個台北市都輸。

內湖、南港第四選區的雙姝之戰，由深耕在地的現任立委李彥秀對上網路聲量超高的市議員高嘉瑜，讓這場選戰成了陸空大戰。

李彥秀有五屆議員、一屆立委基層實力；高嘉瑜是連續兩屆議員拿下港湖最高票，且和柯文哲私交甚篤，有可能囊括白綠票源，讓選情陷膠著。

北投、士林的第一選區同樣戰況激烈，國民黨推資深市議員汪志冰，加上新北市前市議員李婉鈺改披一邊一國行動黨戰袍登記參選，讓現任民進黨立委吳思瑤腹背受敵。

【相關閱讀】


‧ 總統候選人出爐！政見、背景超級比一比
‧ 網路聲量高=當選率高？總統候選人殘酷人氣大對決
‧ 戰得激烈！呼聲最高的「新秀立委」排行來了
‧ 【完整名單】政黨票想投誰？看各黨不分區名單與背景玄機

2020選舉2020立委選舉2020選舉台北市立委

相關新聞

大選登記截止 立委參選爆炸 小黨大舉參戰

2019-11-23 00:56

【即時短評】小黨擠破頭 反樂了大黨？

2019-11-22 23:01

與藍還有聯絡？ 郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

2019-11-22 21:03

觀察站／小黨廝殺慘烈…不分區卡在門檻 藍綠得利？

2019-11-23 01:10

桃園立委選情／藍回穩望5搶6 綠坐4望6

2019-11-23 01:03

台中立委選情／台中藍綠激戰 肉搏3個搖擺區

2019-11-23 00:44

復仇之戰！楊瓊瓔再戰洪慈庸 龍燕延長賽

2019-11-23 00:44

藍綠內亂…傅崐萁搶正藍 李正皓披橘袍 倒打自己人

2019-11-23 00:32

選情分析／金門10搶1最激戰 連江藍軍內訌

2019-11-23 00:30

「洪流」突圍！力拚王定宇 要打破南台灣零魔咒

2019-11-23 00:23

柯批獨打綠 林飛帆酸「周期性蹭聲量」

2019-11-23 00:16

選情分析／台南31人搶6席 第4選區最激烈

2019-11-23 00:12

選情分析／高市綠居優勢藍拚翻轉 澎湖3搶1

2019-11-23 00:05

郭台銘證實曾與吳敦義見面 談立委輔選

2019-11-23 00:00

選情分析／南投2席立委 選情單純「藍綠對決」

2019-11-22 23:59

選情分析／彰縣立委4大選區 藍綠老將拚連任

2019-11-22 23:52

苗栗立委選情／苗栗兩選區 基本仍是藍綠對決

2019-11-22 23:50

選情分析／雲林山區「失溫」 海區「砲火猛」

2019-11-22 23:47

竹縣立委選情／竹縣兩選區 參選者眾選情詭譎

2019-11-22 23:47

嘉縣立委選情／藍山海聯盟 力抗「明文聯軍」

2019-11-22 23:41

竹市立委選情／竹市6搶1 第三勢力衝擊藍綠

2019-11-22 23:38

選情分析／嘉市8搶1 藍綠空戰 攻青年、中間票

2019-11-22 23:35

宜蘭立委選情／6搶1 呈現藍白綠三腳督 小黨搶攻政黨不分區席次

2019-11-22 23:29

花蓮立委選情／花蓮立委6搶1 蕭美琴迎戰傅崐萁 黃啟嘉陷邊緣化危機

2019-11-22 23:26

新北立委選情／藍綠五五波 小黨是變數

2019-11-22 23:24

桃竹竹苗4縣市 59人角逐11席立委

2019-11-22 23:22

選情分析／基隆綠整合成功 藍腹背受敵

2019-11-22 23:19

台東立委選情／台東4搶1 綠拚3連霸 藍1天當2天用

2019-11-22 23:18

北市立委選情／綠憂分裂 藍防柯家軍

2019-11-22 23:16

幫藍委壓縮親民黨席次？ 郭台銘：不要讓一黨絕大多數

2019-11-22 22:31

林昶佐聯合後援會成立 陳菊、游錫堃到場力挺

2019-11-22 21:00

陳定南「貨車女孩」蔡惠玉退選聲明：我以為我做好準備

2019-11-22 20:58

賴清德輔選新北蔡沐霖 盼鄉親支持勇敢有理想的年輕人

2019-11-22 20:52

小黨參選爆炸！不分區19政黨、217人完成登記創新高

2019-11-22 20:46

謝衣鳳「公主復仇」洪宗熠「連任保衛戰」打得辛苦

2019-11-22 20:39

基隆立委選舉4搶1 他對陳志成退選表示肯定與感謝

2019-11-22 18:41

世仇對決阿扁碾壓邱毅 網路民調5000網友都怒了

2019-11-22 17:35

被列不分區名單？陳水扁：這是政治問題不是法律問題

2019-11-22 17:05

證實不去花蓮了 韓國瑜：到時候再向大家報告

2019-11-22 17:03
看更多

熱門文章

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

蔡英文繼續講7千億 孫大千：庶民可欺 天不可欺

2019-11-22 12:04

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

館長訓練國軍 他天亮後說要守信：訓練中心我會用

2019-11-22 08:00

一早發酸文 韓國瑜：大家今天監督執政黨了嗎？

2019-11-22 08:14

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

2019-11-22 15:56

欺騙蘭嶼人37年貯存核廢 傳中央將補償蘭嶼25.5億元

2019-11-22 10:48

韓國瑜再提改一例一休 呼籲勞工「自己國家自己救」

2019-11-22 12:25

派國軍體能菁英師從「館長」遭質疑 國防部不改決定

2019-11-22 10:51

林佳龍「大失言」為軌道建設嗆委員 交通學界群起反彈

2019-11-22 22:09

世仇對決阿扁碾壓邱毅 網路民調5000網友都怒了

2019-11-22 17:35

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

國民黨文宣介紹不分區 謝龍介竟僅一句「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

差6、7趴就會贏 謝龍介：我不是亂說的

2019-11-22 14:09

賴清德成為副總統候選人當晚來勸說 陳志成：不選了

2019-11-22 16:07

搶邀功罔顧飛安？桃機新塔台未過消安偷跑啟用

2019-11-22 10:00

柯文哲的民眾黨不分區29人名單 1人退出剩28席

2019-11-22 10:43

台灣民眾黨納新光公主吳欣盈 賴祥蔚：面試一面倒OK

2019-11-22 13:58

台肥認韓國瑜買房借貸約無效 農委會也指恐違相關法令

2019-11-22 11:26

處理房產風波很不正常？韓國瑜反嗆段宜康「半人半獸」

2019-11-22 11:05

國軍擬接受「館長」訓練惹議 蔡英文：本於善意應歡迎

2019-11-22 14:41

2個民進黨相殺！鄭朝明登記選屏南 團隊全戴「潘孟安」

2019-11-22 15:27

吳敦義訪郭台銘？ 幕僚：藍營好友不因選舉恩怨斷情誼

2019-11-22 11:50

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

2019-11-22 15:02

「小英戰袍」出自台南宏遠紡織 機能衣暗藏玄機超搶手

2019-11-22 13:36

綠營為勸退「貨車女孩」蔡惠玉參選差點翻臉 蔡今委託登記又撤回

2019-11-22 10:25

韓國瑜罵段宜康半人半獸不只一次 女立委問：是讚美？

2019-11-22 12:28

蔡英文嗆沒上班不知台商回流 韓反批蔡領薪水搞選舉

2019-11-22 15:40

蔡英文再向蘭嶼人道歉 將提撥25.5億元補償金

2019-11-22 15:42

邱毅：宋參選可能與蔡有默契 聯合陣線攻擊韓選情

2019-11-22 14:56

阮昭雄謝謝支持一搶打死韓國瑜留言 韓：不該這樣講話

2019-11-22 15:28

被批「拿統獨當提款機」 柯文哲酸林飛帆：依附新潮流

2019-11-22 12:29

韓國瑜取消花蓮行 立委參選人黃啟嘉：尊重行程安排

2019-11-22 10:45

李正皓登記參選中和 邱烽堯、江永昌這樣回

2019-11-22 12:54

郭冠英自稱「代表共產黨」惹議 綠黨今告發涉共諜罪

2019-11-22 11:04

會議室不得從事政黨工作 柯文哲：歡迎總統府比照辦理

2019-11-22 12:36

一天連兩嗆 范雲再嗆柯文哲誣指林飛帆

2019-11-22 16:11

國民黨不分區內傷 韓國瑜市場價格仍落後蔡英文

2019-11-22 14:34

證實不去花蓮了 韓國瑜：到時候再向大家報告

2019-11-22 17:03

「八百壯士」參選屏東立委 黃冬輝：堅定支持韓國瑜

2019-11-22 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top