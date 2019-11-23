台北戰區最強刺客…雙帥對決、雙姝激戰 選情膠著

國民黨立委蔣萬安尋求連任，面臨民進黨提名的吳怡農強力挑戰。 圖／取自蔣萬安臉書 分享 facebook 二○二○北市立委選舉，從捉對廝殺的選將觀察，有四個選區堪稱是指標選區，其中又以中山、北松山的第三選區、國民黨立委蔣萬安對上民進黨吳怡農的「雙帥」對決，以及第四選區國民黨李彥秀對上民進黨高嘉瑜的「雙姝」對戰，最為膠著激烈。

民進黨派出顏值、學歷俱佳的新手吳怡農，挑戰國民黨立委將萬安。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔣萬安、吳怡農因高顏值、高學歷，再加上家世背景特殊，讓兩人從還沒登記參選以來，就一直是話題；再加上台灣民眾黨也在這個選區推出逢甲大學助理教授何景榮，讓原本就戰況激烈的「雙帥」對戰，增添變數。

蔣萬安二○一六年立委選舉時，得票率為百分之四十六點六八，亮麗的數字下其實有隱憂。當年，泛綠因社民黨李晏榕和民進黨支持的無黨籍選將潘建志分裂，兩人得票率分別為百分之十二點三四和百分之三十八點四二，選票總和超過蔣萬安。

綠營認為，這次泛綠已無「內憂」可力抗「外患」，這一選區的立委應該是廿年來最有可能翻轉的一次。

蔣萬安為藍營明日之星，也將這選區視為重點輔選區域，認為只要這區輸，形同整個台北市都輸。

內湖、南港第四選區的雙姝之戰，由深耕在地的現任立委李彥秀對上網路聲量超高的市議員高嘉瑜，讓這場選戰成了陸空大戰。

李彥秀有五屆議員、一屆立委基層實力；高嘉瑜是連續兩屆議員拿下港湖最高票，且和柯文哲私交甚篤，有可能囊括白綠票源，讓選情陷膠著。

北投、士林的第一選區同樣戰況激烈，國民黨推資深市議員汪志冰，加上新北市前市議員李婉鈺改披一邊一國行動黨戰袍登記參選，讓現任民進黨立委吳思瑤腹背受敵。