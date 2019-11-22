花蓮立委選情／花蓮立委6搶1 蕭美琴迎戰傅崐萁 黃啟嘉陷邊緣化危機

2019-11-22 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華



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花蓮下屆區域立委有6人登記，爭搶一席。前縣長傅崐萁與民進黨徵召的現任立委蕭美琴，都曾在花蓮立委選舉拿到逾6萬張票，預料將形成兩強對決。國民黨提名的黃啟嘉，在傅崐萁磁吸效應下，票源遭瓜分，陷入邊緣化危機，在泛藍分裂下，「母雞」總統參選人韓國瑜挺誰，將是選戰焦點。

6名立委參選人，分別是台灣前進黨許願神、蕭美琴、中華統一促進黨曹純明、傅崐萁、黃啟嘉與民生公益黨蕭嘉豪。

花蓮長期是民進黨艱困選區，蕭美琴4年前與國民黨提名的王廷升捉對廝殺，以6萬3231票、53.77%得票率勝選立委，但當年總統大選蔡英文在花蓮只拿到5萬7千多票，得票率不到38%，總統、立委出現分裂投票。

蕭美琴4年來為地方爭取不少重大建設，尤其花蓮人關切的對外交通，她著力甚深，此次有現任優勢，又有中央資源奧援，加上泛藍分裂，對蕭原本都是利多，但主要對手傅崐萁在地方扎根多年，還有縣長妻子徐榛蔚的地方行政資源在手，各擁優勢。

綜觀戰局，傅崐萁仰賴傅家軍組織動員能力；蕭美琴除傳統綠營支持者，也以「空戰方式」透過網路大打政績牌，爭取年輕選票；至於黃啟嘉，在縣黨部全力輔選下，持續勤跑基層提高知名度，也在競選看板打出與韓國瑜合照，凸顯黨提名人的「正宮」身分。

這場選戰還有一個關鍵，就是韓國瑜的母雞效應。花蓮韓粉多，獲韓粉支持，就掌握一定數量鐵票，因此傅崐萁和黃啟嘉都搶當「正藍軍」，但一邊是黨提名的黃啟嘉，一邊是挺韓大將傅崐萁，韓國瑜陷入兩難，取消27日花蓮行，到底哪隻「小雞」可受韓粉加持，或因泛藍分裂讓綠營坐收漁翁之利，外界都在看。