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桃園立委選情／藍回穩望5搶6 綠坐4望6

2019-11-23 01:03聯合報 記者張裕珍

本屆桃園市6席立委，2016年受大環境風向影響，國民黨原囊括6席掉到剩2席，面對2020大選，藍綠聲勢都有回穩，桃園傳統藍大於綠，國民黨評估總統參選人韓國瑜能喚回正藍、深藍選民支持，喊出「坐4望5搶6」，更希望6席全壘打，民進黨則看好蔡英文總統、市長鄭文燦政績加持，預計保住3加1席要「坐4望6」。

桃園傳統基本盤藍大於綠，偏藍的第三選區國民黨魯明哲曾任中壢市長，基層實力雄厚，不過，民進黨提名的議員彭俊豪積極搶攻年輕選票，時力林佳瑋參戰火力強。第五選區藍營立委呂玉玲有現任優勢，但綠營蔣絜安有客家行政經歷，也勤跑行程拚曝光。

第一選區6人參選，現任民進黨鄭運鵬將再度遇上捲土重來的國民黨前立委陳根德，鄭知名度高，也有中央政績加持，不過陳根德問政經驗豐富，加上台灣民眾黨推出前民進黨籍鄉民代表陳秋喜兒子陳泓維參選，年輕與中間選票流向值得關注。

第二選區民進黨現任陳賴素美初選失利，由前市府顧問黃世杰參選，碰上國民黨擔任過桃園縣長的不分區立委吳志揚，2人皆有法律專業背景，黃雖是新人，但父親是桃園農田水利會總幹事，地方經營久且人脈廣，偏藍的楊梅選區被認為是決戰區，綠更評估楊梅若「少輸就有機會贏」。

桃園市長鄭文燦（左三）陪同民進黨立委提名人鄭運鵬（左起）、黃世杰、鄭寶清、彭俊豪...
桃園市長鄭文燦（左三）陪同民進黨立委提名人鄭運鵬（左起）、黃世杰、鄭寶清、彭俊豪、蔣絜安5人聯合登記競選。圖／聯合報系資料照片
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國民黨桃園市議員萬美玲（右五）登記參選第4選區立委，副議長李曉鐘（右四）多位市議...
國民黨桃園市議員萬美玲（右五）登記參選第4選區立委，副議長李曉鐘（右四）多位市議員相挺。圖／聯合報系資料照片
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第四選區現任民進黨鄭寶清本屆僅以160票驚險勝出，此次遇上來勢洶洶的國民黨5連霸議員萬美玲，2人實力相當，由於桃園區外來人口多，議題設定上能否獲選民青睞是關鍵。第六選區為無黨籍趙正宇與國民黨陳學聖2人捉對廝殺，都在強化在地經營。

桃園市6席立委選戰，有3加1席優勢的民進黨看好蔡英文總統選情回升，將請蔡等大咖多下鄉輔選；國民黨也評估大環境有利，希望喚回藍軍支持者搶回既有席次。

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