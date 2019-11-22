竹市立委選情／竹市6搶1 第三勢力衝擊藍綠

2019-11-22 23:38 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 黃瑞典



民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝看準竹市青年人才實力，昨舉辦記「打開大學圍牆，打造真正大學城」政策記者會。 記者王駿杰／攝影 分享 facebook 新竹市下屆立委選舉6人登記搶1席，老將新秀輩出，除了藍綠之爭，第3勢力努力爭取發展空間，國、民兩黨參選人都有5屆市議員資歷，也有立委選舉實戰經驗，總統大選牽動立委選情，藍綠之爭壓縮小黨發揮空間，第3勢力雖無「母雞」可帶，但年輕選民自主性高，努力拓展票源仍是讓藍綠都有隱憂。

本屆立委選舉，民進黨立院黨團總召柯建銘在民進黨視為艱困選區的新竹市，以9萬642票約41.33%得票率順利當選，國民黨鄭正鈐獲7萬9951票，得票率36.45%，時代力量邱顯智得票率也有16.55%。

鄭正鈐再度代表國民黨參選，他有5屆市議員資歷，累積不少支持度，擅長網路、臉書直播打空戰，努力整合黨內力量爭取更多資源支持，也結合總統參選人韓國瑜資源努力造勢。 國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐日前在竹市黨部主委許修睿（右四）、新竹縣長楊文科（左三）等人陪同下完成登記。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨鄭宏輝也當過5屆市議員，2008年立委選舉迎戰國民黨呂學樟，雖敗選仍拿下38.12%的得票率，也有相當實力，與柯建銘、市長林智堅結合黃金三角，也有尋求連任的蔡英文總統加持。

藍綠參選人支持度暫居領先，呈現拉鋸，總統大選選情加溫，藍綠對決態勢會更加明顯，但年輕選民獨立思維自主性高，跳脫藍綠，參選人特質與形象都影響投票動向，也讓第3勢力有努力空間。

時代力量高鈺婷原是工研院工程師，雖是政壇新秀，她把握接觸選民的機會勤跑，時力在竹市也有不少支持者；國會政黨聯盟廖蓓瑩出身媒體、文創領域，國會黨在新竹地區也有許多潛在支持者，兩名女性參選人形象與特質有利於爭取中間選民，支持度也會衝擊藍綠參選人選情。

台灣維新黨曾楷耀出身教育界，知名度仍不及其他參選人，王榮德雖是地方聞人，參選多次，屢敗屢戰，再度挑戰立委選舉，都需加倍努力。