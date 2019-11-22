嘉縣立委選情／藍山海聯盟 力抗「明文聯軍」

2019-11-22 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



民進黨立委陳明文（前坐者右）蔡易餘（右）聯合登記。圖／聯合報資料照片 分享 facebook

無黨立委參選人許能通（左二）。 圖／聯合報資料照片 分享 facebook

無黨立委參選人林國慶。圖／聯合報資料照片 分享 facebook

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嘉義縣綠營長期執政包辦山海選區各1席立委，山區拚4連霸立委陳明文遭林國慶及許能通夾攻；海區藍營王啟澧挑戰尋求連任立委蔡易餘，既是藍綠黨派對決，也是「打破明文規定聯盟」對抗「明文聯軍」決戰。

蔡英文總統整合下，議長張明達及前議長張花冠歸隊，中央、地方行政資源豐富，陳明文、蔡易餘與蔡英文總統聯合競選，靠著「母雞帶小雞」方式，訴求「抗中保台」，中央撒幣釋出農工業利多，營造勝選氣勢。

但蔡政府執政成績不佳，同婚合法等累積民怨，嘉義縣黃派掌門翁重鈞列不分區立委安全名單，藍營重整旗鼓，與盟友林國慶、許能通組「反明文規定」聯盟，分進合擊。

海區蔡易餘、王啟澧、喜樂島聯盟黃俊雄及統促黨黃奕瑄4人相爭，蔡易餘現任優勢，除執政資源，縣長翁章梁領軍輔選助攻又擅長「打空戰」，選情樂觀；王啟澧有翁重鈞領軍力挺，蔡易餘與父親前立委蔡啟芳曾分別選輸翁，但蔡易餘本屆打敗翁力挺的林江釧，選戰2勝1敗，這次翁挺王再戰蔡，選戰激烈。

山區陳明文英系兼林派掌門陳明文有小英力挺，爭取建設，建構綿密組織樁腳輔選，選情雖樂觀，但高鐵掉300萬元讓在野陣營撿到槍猛攻；林國慶經營網拍擅長「空戰」，兒子當中共政治協商委員讓陳明文撿到槍，林國慶與許能通若無法整合，最終分裂投票，有利陳明文。