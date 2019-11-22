選情分析／雲林山區「失溫」 海區「砲火猛」

尋求連任的民進黨雲林縣第二選區（山區）立委參選人。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雲林縣第二選區立法委員參選人謝淑亞。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

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雲林縣立委登記截止，山、海兩個選區各有4人參選，仍是藍綠對決局面，選舉逼近選情緊崩，藍綠勢均力敵，山線民進黨劉建國採穩扎穩打戰略，固守基本票樁，對手國民黨的謝淑亞則積極搶攻西螺較弱的票源區，最後決戰仍在斗六大票倉。

劉、謝交手均採溫和戰略，沒有正面攻擊，也不見對壘炮火，有人還以「失溫的戰爭」來比喻， 隨選戰逼近，交戰是否增溫，各方都在觀察。

反觀海線選區由張榮味女兒張嘉郡挑戰現任立委蘇治芬，戰況格外激烈，天天炮火四射，尤其最近花生風波，更是打得不可開交。

蘇治芬任兩屆縣長，端出政績牌為訴求，尤其把戰線從地方拉到和蔡英文總統合體的戰略，不論動員或政策，拉高層級，力求突圍陣地。

張嘉郡迎戰沙場老將，擁有農會、水利豐沛人脈，加上姑姑張麗善是現任縣長，強大陸軍搭配網軍部隊，較占優勢，面對蘇治芬來勢洶洶，則以「幸福雲林」試圖四兩破千斤迎戰對手。

藍綠五五波，勝負難論斷，自我評估均為「艱困但有希望」，一般認為未來選情只會愈激烈，輸贏與總統選局多少有連動。

除了藍綠，兩個選區都有年輕新人參戰，一選區台灣革命黨李昭儀、林富源。二選區喜樂島聯盟的張永津是唯一身障人士；28歲彭新銘曾是斗南鎮公所職員，去年只用5萬元選上鎮民代表。