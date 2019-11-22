綠再批楊瓊瓔濫用行政資源助選 競總：政治口水

2019-11-22 14:21 中央社 台中22日電



民進黨議會黨團開記者會，指副市長楊瓊瓔帶職參選，是違反行政中立。 聯合報記者張明慧／攝影 分享 facebook 台中市議會民進黨團今天再批台中副市長楊瓊瓔帶職參選，楊瓊瓔競總執行長洪柳益說，楊瓊瓔獲國民黨徵召後即自行租賃車輛，未使用市府公務車。民進黨用政治口水，抹黑栽贓。

台中市議會民進黨團今天召開記者會，譴責楊瓊瓔帶職參選台中第3選區（潭子區、神岡區、大雅區、后里區）立委，民進黨團總召李天生表示，楊瓊瓔違反行政中立，利用行政資源行個人選舉之實，要求她立刻請辭，恢復公平選舉。

市議員黃守達表示，市府自前參事柯呈枋到副市長楊瓊瓔全都帶職參選，市府恍如「肥貓天堂」；市議員林德宇則批評，市府政務副市長楊瓊瓔參選，機要專委洪柳益輔選，整個市府就是楊瓊瓔總部。

市議員曾朝榮則指出，自己參加多次選舉，幾乎沒有看過楊瓊瓔這種人格，最起碼應該做個典範，但楊瓊瓔卻一面領市府薪水、帶職參選，這是場非常不公平選舉。

另外，楊瓊瓔幕僚洪柳益20日代替楊瓊瓔前往選委會登記參選，民進黨市議員周永鴻質疑，洪柳益擔任經發局專委，但代替楊瓊瓔登記當天是否有向市府請假，是否用公務車前往登記，希望講清楚說明白。

洪柳益回應，楊瓊瓔13日獲國民黨徵召參選後，14日即已自行租車，未使用市府公務車。另外，自己在19日就已離開市府職位，並在20日接任競選總部執行長，民進黨用政治口水，抹黑栽贓。

他進一步指出，楊瓊瓔負責任地推動府會協商、中市府109年度預算、2020台灣燈會活動，而政務官將手上業務執行告一段落，才是負責任、尊重市民做法。

洪柳益強調，楊瓊瓔市政角色任務完成後，才會投入立委選戰，目前選務方面由服務處幕僚、選區黨籍議員及鄉親們幫忙推動。