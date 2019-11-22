泛綠小黨僧多粥少 柯文哲批「台獨」為這原因

2019-11-22 13:59 聯合新聞網 黃筱筠



為了爭取政黨票，各黨有其戰略。（中評社 資料照） 分享 facebook

今年的政黨票競爭特別激烈，在討厭兩大黨狀況下，小黨空間增加，各小黨也都非常認真搶票。但最受關注的是台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲最近痛批「台獨」，有其策略運用，柯已觀察到要搶泛綠票不容易，只能從泛藍選票下手。

迄今到中選會登記不分區立委的小黨，有台灣民眾黨、綠黨、勞動黨、親民黨、台灣團結聯盟、宗教聯盟、基進黨、國會政黨聯盟、時代力量。另外的小黨，一邊一國行動黨、喜樂島聯盟今天應也會到中選會登記。

綜觀這些小黨，泛綠陣營看起來比較多，泛藍陣營比較少，不分區席次總共就是34席，要搶泛綠的票不容易，雖然民進黨不分區名單也被批評派系均分，但比起國民黨不分區名單被外界撻伐的力道，民進黨反而可以躲在國民黨後面，對於不分區選票影響可能也沒國民黨大。

柯文哲看到了國民黨不分區遭到批評，馬上掌握方向痛批「台獨」，還說「台獨」子孫都留在美國，也沒有回來當兵等話，這些話其實說給台獨支持者聽，柯在2018年市長選舉，深綠已經對柯非常不滿，加上柯提出「兩岸一家親」說法，深綠更是不滿，加上有一邊一國行動黨、時代力量等偏綠政黨，柯要再擴展深綠選票非常有限。

因此，柯文哲批評「台獨」的言論，其實是說給泛藍支持者聽的，而民進黨並未對柯這樣言論有嚴厲的批評，只說應該要有同理心，過去這些獨派是黑名單無法回台。民進黨也知道柯是想擴展泛藍的支持，希望爭取到對國民黨不滿的泛藍選票，若柯能夠爭取更多泛藍選票，對國民黨影響是比較大。

民進黨秘書長羅文嘉對於政黨票的催票，一再提到台灣就是兩派，「保台派」跟「親中派」，這個說法也是要邊緣化小黨，他的說法就是認為民進黨代表「保台派」，「親中派」則是國民黨，羅的策略是讓政黨票只簡化為兩大黨，這樣民進黨才能爭取更多數的泛綠選票。加上最近賴清德的「台獨」議題再度被討論，也有助於綠營歸隊，最大化政黨票。因此，這個議題這時候被討論，雖對蔡英文來說會有些難以解釋，但對於民進黨政黨票，不見得不利。

親民黨是台灣民眾黨在小黨中的最大敵手，加上兩政黨都有鴻海創辦人郭台銘的人馬，等於是兩黨要搶郭台銘支持者。親民黨過去就是以泛藍起家，在爭取泛藍選票顯然是有利於柯。柯意識到，因此才會一再有批評獨派的言論出來，就是想要走向泛藍，爭取泛藍群眾的最大支持，對民眾黨政黨票才有幫助。

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