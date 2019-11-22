台灣民眾黨納新光公主吳欣盈 賴祥蔚：面試一面倒OK

2019-11-22 13:58 中評社 鄭羿菲



台灣民眾黨不分區立委排名第七的新光金控大公主、新光人壽副總經理吳欣盈（右）。記者杜建重／攝影 分享 facebook

針對台灣民眾黨不分區名單納入新光金控董事長吳東進長女、新光慈善基金會執行長吳欣盈，民眾黨中評委、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社專訪時解釋來龍去脈，吳欣盈一開始報名區域立委，但選區已有人選，之後納入不分區討論名單中，幾乎所有面試委員一面倒認為吳欣盈很OK。

現年41歲的吳欣盈個性勁辣，過去幾年常上媒體版面，包括傳出和新光金控副董事長暨總經理李紀珠爭吵不休、與前夫華南銀行副董事長、集團接班人林知延打官司、離婚。

賴祥蔚也說，我們瞭解吳欣盈本來就很特異獨行，也沒那麼聽家裡的話、長期做慈善，觀察吳欣盈個性、為人是真的想做事，但大家也有提醒要小心被帶風向，我們也擔心被特定媒體故意扭曲，以礦業法為例，民進黨過往形象是反財團，但卻不願修礦業法，還是要以實際作為為判斷，因此請民眾監督我們未來推的法案或政策，至於政治輿論攻防，會有傷害，但該說的說了就算了。

賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾擔任過中央廣播電台總台長、台灣藝術大學應用媒體藝術所長，現為中華傳播管理學會理事長、台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、媒體展業研究。柯文哲籌組「台灣民眾黨」當天，被選任為民眾黨中央評議委員會委員，而在此次民眾黨海選不分區立委人選時，賴祥蔚也是審核委員之一。

賴祥蔚。（中評社 鄭羿菲攝） 分享 facebook

賴祥蔚接受中評社訪問時表示，「自己並不參與民眾黨黨務，不代表民眾黨發言，僅以專家學者角度表達看法」。

對於民眾黨不分區立委的名單，賴祥蔚表示，當時報名海選的人很多，其實也有70多歲年紀比較大的曾擔任過部會首長的人報名，但民眾黨海選想要找年輕的，因此後來由柯文哲親自聯繫婉拒，民眾黨這份不分區名單很不錯也年輕，有給人耳目一新的感覺，排名第二的中山大學社科院長張其祿就是海選進來，有專業、也沒有爭議形象，因此排名就排到前面。

賴祥蔚說，其實民眾黨不分區名單都是覺得這個人不錯就放進來，沒有算那麼清楚說提名誰會被攻擊之類的，唯一有算的可能只有「學姊」黃瀞瑩，因為就他瞭解，學姊一直沒有從政的想法，放太前面不見得有太多好處，但柯文哲也好幾次說學姊受年輕人歡迎，因此把學姊擺在第13名，短期內不會進「立法院」，又有想像空間，又符合學姊的生涯規劃，這是很好的做法。

賴祥蔚也預估，現在民眾黨到底有幾席不分區，還很難算，現在最擔心的是柯文哲的支持票不能轉化為政黨票，再加上民眾黨沒有財力、主流媒體支持，怎麼宣傳是個難題，目前策略是想讓選民覺得投民眾黨就是把柯文哲送進「立法院」，「若策略沒生效，保守估計約6席，若策略生效，8至10席都有可能」。

賴祥蔚指出，未來會盡量把柯文哲的形象跟民眾黨劃上等號，並強打幾個柯文哲在意的重點法案，並與不分區被提名人專長結合，要把柯文哲的政策主張與不分區名單重疊在一起。

中評社記者問，中國國民黨早期提名立委，因有財團背景，最終在1985年爆發遊說財經官員的「十信案」，引起社會輿論撻伐，之後立委提名便盡量避開財團背景的人，而此次不分區卻有新光集團董事長吳東進的女兒吳欣盈（外界稱新光公主），難道柯文哲不怕輿論反噬？還是柯文哲想藉此牽制郭董？

賴祥蔚說，吳欣盈確實是臨時出現的，本來是報名參選區域立委，但在台北市第7選區（松山、信義）已有人選蔡宜芳，當初覺得吳欣盈形象也不錯，而民眾黨不分區名單也缺財經界實務型的人才，因此面試時幾乎所有的面試委員都一面倒覺得吳欣盈很OK。而且吳欣盈也提到可以自己花錢籌組智囊團，等於是帶槍投靠，一開始也知道自己不一定會上，因此我們認為吳是個無論有沒有擔任立委都願意做事的人。

賴祥蔚指出，雖然我們沒有人質疑吳欣盈的立場，「柯文哲與吳欣盈的合作也與新光集團沒關係」，但大家也有提出要小心有人帶風向，最好把消息主動放出去。沒想到媒體知道的更快，因此有媒體報導錯誤的內容，說什麼柯文哲親自登門拜會，這是無中生有。而從吳欣盈排名第7的結果來看，不一定會上，若柯文哲真的要跟財團合作，或牽制郭董，應該就直接排第1、3、5，沒理由擺第7，況且現在郭柯合作得還滿好的。

賴祥蔚認為，政黨是不是與財團合作，不是只看提名人選，如民進黨過去給民眾的形象是反財團，但礦業法不管其他小黨如何呼籲，民進黨還是不修，重點不在於跟誰來往、合作，而是對於重大政策、法案提出什麼版本，舉例來說就算民眾黨跟財團都不來往，但提出的政策是偏財團的，那你還是個財團黨，今天就算民眾黨跟許多大財團互動不錯，但提出的政策對庶民有幫助，就不是財團黨，還是要看實際作為。

中評社記者問，這是事後的實際作為來判斷，但在此以先，藍綠陣營肯定會抓著柯文哲與財團勾結的形象打，民眾黨如何拆招？

賴祥蔚坦言，政治輿論攻防戰的確很麻煩，現在幾乎沒有主流媒體支持柯文哲、挺民眾黨，我們現在只能加強網路自媒體發聲，透過民眾黨直播、網路文宣流傳等方法來說服支持者，只能夠降低傷害，對於藍綠陣營的抹黑攻防，確實有殺傷力，若沒有殺傷力，柯妻陳佩琪何必氣成這樣？柯文哲通常覺得這件事該做就去做了，納入吳欣盈，我們擔心的是被特定媒體扭曲，應對上，該說的說了就算了。

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