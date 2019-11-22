親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

2019-11-22 15:02中評社 鄭羿菲

柯文哲與吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝）
柯文哲與吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝）
分享

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲21日領軍前12名民眾黨不分區立委參選人與媒體見面，話題人物包括排名第7的新光慈善基金會執行長吳欣盈、排名第3的郭家軍永齡基金會顧問高虹安、排名第13的台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩等人都到場。話題美女一次同台，但每個人台上、台下都展現不同風格。

外界關注的新光集團董事長吳東進的女兒吳欣盈，穿著黑色時尚襯衫搭配深藍牛仔褲、黑短跟靴，一襲勁裝出席，十分有型，也襯出自己的名媛氣質。當柯文哲致詞時，吳欣盈則以一副十分崇拜的眼神看著柯文哲。雖然吳欣盈的台風穩健地唸著聲明稿，但貌似並不擅長面對政治問題，就連記者會結束後也直接「秒退」，讓不少媒體本來想換名片認識一下，但卻撲了個空。

高虹安則穿著一襲碎花小洋裝、披上黑色西裝外套、踩著高跟鞋中規中矩地出席，雖然時尚造型上略輸吳欣盈，但卻襯托出自己的典雅氣質與大數據專業形象，致詞時大談鴻海創辦人郭台銘，甚至一度小小地哽咽，稱她列入民眾黨不分區，郭董就像嫁女兒，讓記者會多了份感情。而記者會結束後，高虹安顯然比吳欣盈更會應對媒體，主動留下來與圍在身邊一圈的媒體們大聊特聊政治議題。

被列在13名，應是不太有機會進立院的「學姊」黃瀞瑩身為記者會主持人之一，服裝打扮的風格也像高虹安，直條紋洋裝、灰色西裝外套、再搭配一雙黑皮鞋，裝扮十分中規中矩，甚至有點低調，似不想成為這場記者會的主角。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

2020選舉2020立委選舉台灣民眾黨柯文哲黃瀞瑩吳欣盈高虹安

相關新聞

台灣民眾黨納新光公主吳欣盈 賴祥蔚：面試一面倒OK

2019-11-22 13:58

郭冠英自稱「代表共產黨」惹議 綠黨今告發涉共諜罪

2019-11-22 11:04

泛綠小黨僧多粥少 柯文哲批「台獨」為這原因

2019-11-22 13:59

國民黨文宣介紹不分區 謝龍介竟僅一句「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

影／型男議員選立委讓政治變簡單 選舉減肥少花錢

2019-11-22 15:28

2個民進黨相殺！鄭朝明登記選屏南 團隊全戴「潘孟安」

2019-11-22 15:27

不分區提名遭否決 張顯耀發信給藍中央委員表示愧疚

2019-11-22 15:10

韓國瑜明為楊瓊瓔助選 洪慈庸批湊在一起畫面相當荒誕

2019-11-22 14:53

「莊下蘇上」後群雄並起 8人大亂鬥選情詭譎難測

2019-11-22 14:51

車宜靜到底是誰？ 蔡令怡：我連她名字都喊不出來

2019-11-22 14:39

國民黨不分區內傷 韓國瑜市場價格仍落後蔡英文

2019-11-22 14:34

李婉鈺加入一邊一國拚北投區立委：我反對新潮流

2019-11-22 14:26

綠再批楊瓊瓔濫用行政資源助選 競總：政治口水

2019-11-22 14:21

反擊卓榮泰 吳敦義：綠不分區名單蔡英文影響力大

2019-11-22 14:19

蘇家風暴續集延燒 鄭朝明：下午登記參選

2019-11-22 14:18

范雲狂嗆柯文哲：找回自己的良心

2019-11-22 14:03

獨／旅行箱老闆選立委 提取締國道龜速車等政見

2019-11-22 13:31

郭冠英「代表共產黨」發言 蔡英文：認同的政黨會被淘汰

2019-11-22 12:55

李正皓登記參選中和 邱烽堯、江永昌這樣回

2019-11-22 12:54

劉宥彤：郭家軍力挺全台有6人 高雄就有5人

2019-11-22 12:50

提出大學生改造新竹市計畫 鄭宏輝：讓大學成新竹智庫

2019-11-22 12:27

徐永明建議列不分區衝票 柯文哲：以為我智商只有70？

2019-11-22 12:24

卓榮泰陪掃街拜票 吳思瑤：親中力量不應在台灣政治圈

2019-11-22 12:16

邱毅名列新黨不分區首位 柯文哲：像共產黨提名的

2019-11-22 12:03

新北12席立委聯合出征 預告下月8日韓侯朱可能同框

2019-11-22 12:02

親民黨不分區劉宥彤南下輔選 劉：高雄郭家軍有5人

2019-11-22 11:58

李正皓披橘戰袍參選中和 仍留在藍營下架國瑜黨

2019-11-22 11:39

不分區爭議 吳敦義：比民進黨更符合民主政黨過程

2019-11-22 11:35

影／王美惠：民進黨不怕苦 會看到自己做錯什麼

2019-11-22 11:34

反酸卓榮泰 吳敦義：蔡英文影響民進黨不分區較大

2019-11-22 11:31

回應吳敦義臉書留言 卓榮泰：吳主席也應該是徹夜難眠

2019-11-22 11:11

「八百壯士」參選屏東立委 黃冬輝：堅定支持韓國瑜

2019-11-22 11:06

游錫堃到中和輔選 喊支持蔡沐霖入國會護國

2019-11-22 11:05

韓國瑜取消花蓮行 立委參選人黃啟嘉：尊重行程安排

2019-11-22 10:45

柯文哲的民眾黨不分區29人名單 1人退出剩28席

2019-11-22 10:43

屏東2選區綠營同室操戈？ 鄭朝明宣稱下午登記參選

2019-11-22 10:32

綠批楊瓊瓔史上首次副市長帶職參選？楊：謹守分際

2019-11-22 10:27

綠營為勸退「貨車女孩」蔡惠玉參選差點翻臉 蔡今委託登記又撤回

2019-11-22 10:25

不斷更新／選戰登記最後一天！各黨區域立委名單一覽

2019-11-22 09:50
看更多

熱門文章

訓練國軍格鬥？館長凌晨發文：我醒了、我放棄、對不起

2019-11-22 03:21

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

下架蔡英文就得投韓國瑜？ 李艷秋：給台灣一個可能

2019-11-21 20:02

沒有遺憾了 左統政治犯陳明忠今晨辭世

2019-11-21 16:09

館長訓練國軍 他天亮後說要守信：訓練中心我會用

2019-11-22 08:00

軍方將派40人學格鬥 「館長」訓練國軍爆爭議

2019-11-22 00:07

欺騙蘭嶼人37年貯存核廢 傳中央將補償蘭嶼25.5億元

2019-11-22 10:48

國防部這廂還低調 舘長那廂已宣布：打造國軍訓練中心

2019-11-22 00:42

要求特戰接受「館長」格鬥訓 他批評國防部自失專業

2019-11-21 19:27

派國軍體能菁英師從「館長」遭質疑 國防部不改決定

2019-11-22 10:51

韓國瑜爆被民進黨全面搜查 30年前成立同鄉會也被查帳

2019-11-21 22:25

蔡英文繼續講7千億 孫大千：庶民可欺 天不可欺

2019-11-22 12:04

批韓遭國民黨開除黨籍 李正皓披橘袍選新北中和立委

2019-11-21 18:33

聯合兵種營赴美聯訓？藍委：國軍將來戰場在美國嗎？

2019-11-21 16:47

一早發酸文 韓國瑜：大家今天監督執政黨了嗎？

2019-11-22 08:14

來不及通過成為法人 歡樂無法黨無緣參與2020

2019-11-21 21:00

柯文哲說大選勝負已定 扁：這會害死蔡英文

2019-11-22 04:00

館長帶國軍？ 蔡政府選戰「割喉割到斷」

2019-11-22 00:29

陪韓國瑜直播做菜 客家媽媽臉書遭留言謾罵

2019-11-22 00:05

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

獨／花蓮泛藍分裂韓國瑜左右為難 27日花蓮行確定取消

2019-11-21 21:11

【重磅快評】「國防靠館長」軍方蓄意拍馬屁媚上？

2019-11-21 18:14

國民黨文宣介紹不分區 謝龍介竟僅一句「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

搶邀功罔顧飛安？桃機新塔台未過消安偷跑啟用

2019-11-22 10:00

【重磅快評】柯文哲翻臉搶聲量 終須和政治老狐狸過招

2019-11-21 17:36

館長訓練國軍／特勤前教官：戰技不只是練大肌肉

2019-11-22 00:38

台肥認韓國瑜買房借貸約無效 農委會也指恐違相關法令

2019-11-22 11:26

影／不是閨密也跟馬辦無關 劉盛良：車宜靜是我推薦的

2019-11-21 17:33

邱毅宣告已赴英調查 將揭發蔡英文論文真相

2019-11-21 16:34

柯文哲說不得已只好得罪新潮流 陳菊：不了解

2019-11-21 17:33

馬辦揚言提告 邱毅再發臉書反擊

2019-11-21 22:08

影／住李佳芬妹房產惹爭議 韓國瑜：還住過舅舅阿姨姑姑家

2019-11-21 17:03

處理房產風波很不正常？韓國瑜反嗆段宜康「半人半獸」

2019-11-22 11:05

海巡新快艇海上公試極速達45節 專剋黑金鋼

2019-11-22 01:54

柯文哲的民眾黨不分區29人名單 1人退出剩28席

2019-11-22 10:43

差6、7趴就會贏 謝龍介：我不是亂說的

2019-11-22 14:09

時代力量前立委高潞以用 披台灣維新黨戰袍登記參選

2019-11-21 16:11

挺傅崐萁？韓國瑜：分情感、政黨兩面

2019-11-21 17:12

韓國瑜自爆也住過中正區 要民進黨快來查

2019-11-21 22:35

吳敦義訪郭台銘？ 幕僚：藍營好友不因選舉恩怨斷情誼

2019-11-22 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top