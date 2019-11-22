台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

2019-11-22 15:02 中評社 鄭羿菲



柯文哲與吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝） 分享 facebook

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲21日領軍前12名民眾黨不分區立委參選人與媒體見面，話題人物包括排名第7的新光慈善基金會執行長吳欣盈、排名第3的郭家軍永齡基金會顧問高虹安、排名第13的台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩等人都到場。話題美女一次同台，但每個人台上、台下都展現不同風格。

外界關注的新光集團董事長吳東進的女兒吳欣盈，穿著黑色時尚襯衫搭配深藍牛仔褲、黑短跟靴，一襲勁裝出席，十分有型，也襯出自己的名媛氣質。當柯文哲致詞時，吳欣盈則以一副十分崇拜的眼神看著柯文哲。雖然吳欣盈的台風穩健地唸著聲明稿，但貌似並不擅長面對政治問題，就連記者會結束後也直接「秒退」，讓不少媒體本來想換名片認識一下，但卻撲了個空。

高虹安則穿著一襲碎花小洋裝、披上黑色西裝外套、踩著高跟鞋中規中矩地出席，雖然時尚造型上略輸吳欣盈，但卻襯托出自己的典雅氣質與大數據專業形象，致詞時大談鴻海創辦人郭台銘，甚至一度小小地哽咽，稱她列入民眾黨不分區，郭董就像嫁女兒，讓記者會多了份感情。而記者會結束後，高虹安顯然比吳欣盈更會應對媒體，主動留下來與圍在身邊一圈的媒體們大聊特聊政治議題。

被列在13名，應是不太有機會進立院的「學姊」黃瀞瑩身為記者會主持人之一，服裝打扮的風格也像高虹安，直條紋洋裝、灰色西裝外套、再搭配一雙黑皮鞋，裝扮十分中規中矩，甚至有點低調，似不想成為這場記者會的主角。

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