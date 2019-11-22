新聞眼／藍綠不分區之亂 只能挑比較不爛的蘋果？

2019-11-22 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇



國民黨主席吳敦義表示，國民黨不分區立委提名經過公平推舉。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍綠都陷入「不分區之亂」，有趣的是，兩大黨最大公約數竟是國民黨主席吳敦義，因為「民進黨罵吳敦義，國民黨也在罵吳敦義」。不過，大家使盡吃奶力氣罵國民黨，忘記了誰才是執政黨，還是害怕想起來？

國民黨確實該罵，不僅不分區名單中充滿爭議人物、親中色彩，連黨主席都可以大言不慚把自己放入口袋名單中；對手毫不費力撿到好大一把槍，還害得黨內互打烽火連天，親者痛、仇者快。

國民黨不分區名單一波多折，為塞進許多麻煩人物，反排擠掉頗受好評的不分區立委林麗蟬、許毓仁等，政黨形象又毀於一旦，讓對手笑掉大牙，民進黨主席卓榮泰都在臉書挖苦吳敦義，「一張不分區名單讓您心力交瘁，令許多您的老朋友不捨」。

國民黨挖洞自己跳，再度證明內鬥內行，民進黨也樂得見縫插針，讓外界淡忘原來民進黨不分區也有「蘇家之亂、派系分贓、總統官邸喬事」等爭議。藍綠兩黨最大差別，民進黨名單出爐後就統一口徑打對手，國民黨名單出爐後卻群起毆打豬隊友。

民進黨「屏東之亂」赤裸裸上演政治利益分贓，眼看綠委莊瑞雄上周還在屏東第二選區掃街拜票，一夕就換成立委蘇震清，民進黨卻若無其事。

民進黨名單落實派系共喬優先，連原先列首位的原住民代表洪簡廷卉，都能在派系「放毒」中箭落馬，競選口號「世代共贏」儼然變「派系共贏」。

為了弭平派系糾紛，蔡英文更親自在總統官邸喬不分區人事。太陽花學運過去最唾棄的「密室政治」，民進黨總是輕輕帶過；蔡英文的解釋是，黨內不同意見經過整合的程序，最後「徵詢」總統參選人意見，她感謝在名單拍板前，在官邸讓她有表示意見的機會。

民進黨是執政黨、國民黨是最大在野黨，但藍綠不分區名單都令人失望，兩大黨似乎強迫人民只能挑一顆比較不爛的蘋果。選民手中那張政黨票最大的價值，就是警告兩大黨：「除了爛蘋果，我們還要更好的選擇」。