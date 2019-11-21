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不分區無需政見發表？辯協：正式發函邀請各政黨公開辯論

2019-11-21 19:14聯合新聞網 台北訊

中華辯論推廣協進會今召開記者會，表示擬舉辦「2020政黨不分區立委辯論式政見發表...
中華辯論推廣協進會今召開記者會，表示擬舉辦「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」。
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距離各政黨至中選會登記不分區名單只剩最後一天，各政黨提名狀況也成為近期媒體關注焦點。民間團體中華辯論推廣協進會今（21日）召開記者會，表示擬舉辦「2020政黨不分區立委辯論式政見發表會」，並公開邀請各政黨代表參與，期待能讓一般民眾更了解政黨票的意義，及各政黨提名不分區立委的合理性，並邀請青年學生代表及台北市議員邱威傑，共同對此議題發表意見。

辯協常務理事賈培德表示，選舉作為決定政府政策走向的重要制度，為增進民眾對政黨及候選人的理解，總統副總統、各縣市首長及各級民意代表選舉，中選會均依法負有辦理政見發表會義務。可見在選前提供充分投票資訊是政府應積極保障的目標。

據此，賈培德認為，政黨及不分區立委候選人不需進行政見發表顯然不合理。面對民眾相關資訊匱乏的現況，舉辦政見發表會或辯論會無疑為一帖良藥，可提供各政黨代表人同時登台，並以公開方式進行言詞交鋒機會。

賈培德指出，政見辯論能讓選民更全面地檢視各政黨不分區立委，並針對不同政策進行比較與檢驗。

到場支持的還有澎湖青年陣線召集人冼義哲，政大學生議會校務會議代表召委、青年抵制假新聞陣線發起人許人友，中興大學學生會前會長、臺灣學生聯合會學生權益組組長歐哲瑋等青年學生代表，也都針對相關法規未明定中選會應辦理不分區立委公辦政見發表會提出看法。

辯協更在記者會中列舉網路鄉民對各政黨不分區的質疑，如民進黨排入范雲，是否有併吞小黨嫌疑？國民黨排入吳斯懷及葉毓蘭，想要彰顯什麼樣的政黨價值？

記者會最後，辯協及青年學生代表也把將正式寄發給各政黨的公文封裝，並於會後交寄，希望能於一周內獲得各政黨正面回覆。

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