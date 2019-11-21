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邱毅曝退出不分區內幕 指曾永權將名單搞得一團亂

2019-11-21 11:01中評社 倪鴻祥

國民黨前立委邱毅。(中評社 倪鴻祥攝)
國民黨前立委邱毅。(中評社 倪鴻祥攝)
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中國國民黨不分區「立委」名單爭議連連，原列第8名但主動退出的前立委邱毅，20日下午接受中評社訪問時，完整說明他主動退出的原因。他說，把國民黨不分區名單搞得一團亂的就是副主席兼秘書長曾永權，原因是馬英九臨時要陳以信、車宜靜列入不分區名單。

　

中評社問：您原列國民黨不分區名單第8名，為何最後願意主動退出？

邱毅（以下均以第一人稱）：其實這次不分區提名過程非常複雜，可用「一波三折」、「三起三落」來形容。

國民黨原本希望我回去擔任不分區「立委」，負責大選最後階段的主攻擊手，4年前也是這個構想，只不過4年前名單送進7人小組（中央提名審核小組）之後，我的名字因為曾永權一定要列入其中而被劃掉了，後來朱立倫仍找我和前政策會執行長蔡正元擔任主攻擊手，黨中央今年再找我的時候，我曾表達希望不要「往事重演」，沒想到獲得保證後仍然生變。

吳敦義很懷念2008年擔任副主席兼秘書長時，找我擔任主要攻擊手，讓國民黨「立委」選舉、馬英九大贏，於是很希望這次能夠再次合作。這次推薦我的人很多，一是上次曾推薦我與蔡正元的前主席連戰，但連戰這次只推薦我一個人，連戰也特別交待前副主席、7人小組成員林豐正並緊盯提名進度；外界所報道所謂的連系人馬，其實是連勝文推薦的。

（中央提名審核委員會的提名小組成員共有7位，包含擔任召集人的副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、中評會主席團主席林豐正、詹春柏、林中森、蔡鈴蘭和吳清基。）

二是黨主席吳敦義親自請退役上將許歷農推薦我，許歷農也請副主席郝龍斌幫忙。三是正在參選台南市「立委」的前主席洪秀柱推薦我，洪以為她的推薦未必能幫我加分，但吳敦義沒有排斥。四是屬於韓國瑜系統的高雄市代理市長葉匡時推薦我，而且也聯繫蔡鈴蘭、吳清基。五是我的好友、薇閣基金會董事長李傳洪聯繫詹春柏。我獲知這麼多人願意幫我，實在很感謝、也很感動。

7人小組第一次開會，名單上我名列第10，吳敦義名列第8，但召集人曾永權突然說馬英九要推薦陳以信與車宜靜，由於吳沒出席會議，曾於是強行把我剔除，陳以信頂替我的位子排第十，車宜靜第十一，外界以為車是吳夫人派，其實完全錯誤。

原本會堅定支持我的郝龍斌，因為吳敦義勸郝遞件參與甄選不分區，沒想到完全沒列在34人名單裡，郝因此附議曾永權的提議，而詹春柏疑因有所為難，沒出席7人小組會議。郝龍斌事後打電話向許歷農致歉，說有努力推我但沒成功，但事後有人向我完整說明過程，我才知道郝龍斌沒有幫我。

連戰當時獲知我被剔除後，要林豐正提出抗議；隔天13日週三上午，鴻海創辦人郭台銘約我見面，連戰的秘書、組發會副主委王國傑、蔡鈴蘭都分別電話告知7人小組會議將我重新納入名單，陳以信換掉王金平推薦的江岷欽，變成第十六，車宜靜第十二，謝龍介第十一。知悉內情的人，一看名單就會聯想到「連馬之爭」，為避免外界聯想，吳敦義表明和我掉換排序，吳挪到第10，我改列第8。

下午中常會爭論不分區名單非常激烈，主要的爭議是吳敦義為何排名第10；但中常委江碩平點名我，質疑對黨有何貢獻？中常委沈智慧當場指責江「邱毅對國民黨有何貢獻都不知道還做中常委？」江因此不再質疑，其他中常委會都沒反對我，但民進黨陣營發動親綠媒體全力圍攻我，加上旺中集團隨之起舞，問題全面引爆。另外，陳以信因為改列到16，有人不高興，羅智強出來嗆聲。

14日上午，吳敦義致電要我去國民黨中央會面，我約10點50分左右到國民黨中央，吳指外界拿我在「今日頭條」的視頻內容攻擊我，要我提出說法，吳認可後，14日傍晚，吳再度來電，讓副秘書長兼組發會主委杜建德和我通話。杜建德對我說「咱都在一條船，不要相害。」於是要我回應幾個問題，15日會提報黨中央澄清，同時給了份名單，讓我傳給相關人作說明，並在臉書提出7點聲明。15日上午八點半，林豐正看過我的說明，認為沒問題，11點多我與吳敦義通電話，吳嘆口氣說保住我了，要拿掉吳斯懷與車宜靜，但可能會調動順序，接著杜建德也和我通話，意思要我別再講類似「武統」的觀點。

當時我內心思考，民進黨怕我站上主攻擊手的角色，對我的批評怎會就此罷休？於是決定退出，不想再淌這個混水了，我也不想讓吳為我遭「萬箭穿心」，因此我寫下退出聲明，選在12點「日正當中」宣佈，表示我內心光明磊落，只想告訴台灣人民要做好應變準備，如果大家還要「掩耳盜鈴」，後果只能大家一起承擔。我退了之後，吳敦義有慰留我，下午中常會沈慶光也替我講話，認為我識大局，其他後話就不說了。

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（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

2020選舉2020立委選舉吳敦義邱毅曾永權連勝文

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