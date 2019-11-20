中市立委選舉／泛綠8將合體 藍議長挺「最強菜販」

中市立委選舉登記第3天，綠營8名立委參選人一起聯合登記造勢，展現綠營大團結氣勢，喊出「八席全上、台中全贏」紅盤，捍衛台灣主權。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

韓家軍五虎將之一「最強菜販」林佳新（右1）挑戰第一選區、國民黨第五選區沈智慧（前左2）由中市議長張清照（右2）陪同，登記參選。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

昨是立委選舉登記第3天，中市16人辦理登記，是人數最多的一天，其中泛綠8名立委參選人一起聯合登記造勢，展現綠營大團結氣勢，喊要開出「八席全上、台中全贏」紅盤；南投縣則增加兩人，分別是第2選區宗教聯盟的謝福全、合一行動聯盟的傅文佐；彰化縣昨無人登記。

登記的16人，泛綠有民進黨張廖萬堅、黃國書、何欣純、莊競程、蔡其昌，與「盟友同志」無黨籍洪慈庸、基進黨陳柏惟及首日率先登記的翁美春；國民黨參選人有林佳新、沈智慧；第三選區台澎黨宋柏澄、台灣民眾黨張睿倉，第四選區中華統一促進黨李家葳，第五選區台灣前進黨彭振芳，第七選區合一行動聯盟傅若怡，第八選區台灣維新黨朱智德。

尋求連任的立法院副院長蔡其昌說，這場選舉意義重大，因為中國逼近，一國兩制、香港反送中等，至今香港如戰場，讓普遍東亞國家感到憂心，「要把台灣顧好」，這對台灣、中華民國是重要議題，攸關這個國家能不能永續存在。

泛綠陣營第二選區基進黨陳柏惟說，這場選舉像馬拉松，有時會看到對手，又不知道他贏多少，譏諷顏寬恒「可能騎摩托車速度較快，但沒關係」，我的對手是「一個家族」，讓年輕人有志難伸，他站出來就是希望獲得年輕人支持。

立委黃國書批國民黨不分區名單，「裡面有挺反送中、去參加中國共產黨國慶」，這樣的名單，應該要下架國民黨封建的老路，台灣要勇敢守護主權，才能享有民主自由空氣。

挑戰蔡其昌的韓家軍「最強菜販」林佳新，由台中市議長張清照陪同登記參選。他說，登記了就是真正手握人民希望要向前衝，黨內紛爭都結束了，「我們來了！」不分區名單的爭議在台南市議員謝龍介不退出後，大家已團結一心。

議長張清照稱讚林佳新勇氣十足，身在雲林縣來清水這一戰，會全力支持。