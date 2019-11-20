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雲縣立委登記／劉建國95歲阿嬤陪登記 蘇治芬批張家抹黑喊告

2019-11-20 23:23聯合報 記者陳雅玲李京昇／雲林縣報導

尋求連任的民進黨雲林第二選區立委參選人劉建國、第一選區蘇治芬昨天先後完成參選登記，蘇治芬與對手國民黨參選人張嘉郡互控對方抹黑，兩人為進口花生議題隔空交火，火藥味十足。

尋求連任的民進黨雲林縣第二選區（山區）立委參選人劉建國（左二）昨天完成登記參選。...
尋求連任的民進黨雲林縣第二選區（山區）立委參選人劉建國（左二）昨天完成登記參選。 記者陳雅玲／攝影
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劉建國在95歲黃陳却阿嬤等多位支持者陪同下完成登記參選，他感謝支持者站出來一起守護台灣，強調拒絕一國兩制就是台灣共識，守護民主價值決心不變。

尋求連任的民進黨雲林縣第一選區（海區）立委參選人蘇治芬（右）昨天在競選總部總幹事...
尋求連任的民進黨雲林縣第一選區（海區）立委參選人蘇治芬（右）昨天在競選總部總幹事許忠富（左）等人及支持者陪同下完成登記參選，蘇治芬提出「我雲林、我驕傲」主軸誓師，要為雲林人找回自信。 記者陳雅玲／攝影
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蘇治芬登記參選，高喊「我雲林我驕傲」，她批評對手挾有行政資源、是地方派系之重、政見含糊不清，又有許多假訊息流竄，她強調這次選舉關乎台灣未來走向；張嘉郡反質疑，蘇治芬動用中央資源，用宣傳車任意造謠抹黑，不排除將採取法律行動捍衛權益。

花生因歉收價格高，地方盛傳政府要進口花生，蘇治芬說，許多張家派系支持者，在通訊軟體或社群網站，以WTO決標紀錄表指中央進口花生，在打壓花生農民，更在上頭加註「蘇治芬是幫兇」，這是不實指控，中央進口5235公噸花生，是每年WTO的配額，跟她無關，但有4位張家人馬不斷散播謠言，她要對其提告不實抹黑。

張嘉郡則反批，盤商因為進口政策有預期心理不收購花生，導致花生價格一路往下掉，造成農民恐慌，農委會主委陳吉仲才宣布以每台斤40元補貼，甚至質疑花生跌價有黑手操作，呼籲陳不要為選舉操弄。

針對蘇治芬提告，縣長張麗善痛批蘇治芬身為現任民意代表，發現問題卻跟中央欲蓋彌彰，如今她跟地方點出問題，卻被他們扭曲事實誣告，籲請蘇跟陳吉仲虛心接受現實。

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