考量身體健康 無黨聯盟主席林炳坤不選了

2019-11-20 19:09 中央社 澎湖縣20日電



原訂明天要登記的無黨團結聯盟主席林炳坤，今天在考量身體健康為重下，決定不參選下屆立委選舉，在地方政壇格外引起注目。

林炳坤今天透過地方群組指出，原本計畫在明天辦理立委參選登記，但在與家人及醫師女婿等深談後，告知林本身有心律不整的情況，雖然在登記前曾做身體檢查，健康狀況還可以，但考量不能再承受較大的壓力，以身體健康為重的前題下，因此決定不參選。未來要服務，可以選擇其他方式。

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林炳坤決定不參選之後，澎湖區域立委的選情，也將形成「三腳督」競選局面，有喜樂島聯盟所推薦的呂應宏，民進黨的楊曜與國民黨的歐中慨，但各方認為不會影響戰局。