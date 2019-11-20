國會各黨不過半 學者：組多數聯盟 施政才順利

2019-11-20 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張文馨 ／台北報導



選戰倒數，展望第10屆立委組成的新國會，可能迎來多黨不過半的局面。台大政治系教授張佑宗認為，區域立委才是主戰場，民眾普遍認為，2016年的民進黨立委「贏太多」，2020選舉民進黨要過半是艱鉅任務；若民進黨選後未過半，但仍保持第一大黨，就看蔡英文總統的政治手腕，需組成一個支持總統的多數聯盟，才能順利施政。

張佑宗分析，民進黨國會是否過半關鍵在區域立委選情，幾票之差就會影響一個席次的有無，但他目前估計，有超過十個高度競爭的選區，以目前情勢來看，不過半的機會比較大。

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若民進黨未過半，但仍保持國會第一大黨，張佑宗表示，雖然選前各黨極力撇清關係，但選後大家什麼都可以談，就看蔡總統的政治手腕，如何敲定與親民黨、民眾黨或時代力量的合作關係，唯有組成支持總統的多數聯盟，才能順利施政。

另外，張佑宗說，國民黨喊要國會過半是空話，在母雞不強、不分區名單飽受批評的狀況下，已經連帶腐蝕區域立委選情，現在的狀況是，區域立委人人自救。所以，國民黨喊出國會要過半，是自欺欺人，他自己認為，國民黨最後總得接近50席就算不錯。

公民監督國會聯盟執行長張宏林則說，多黨的國會將造成議事攻防混亂度提高，只要不嚴重脫序就是民主常態，國會不太有必要跟效率畫上等號。過去國會多保持在四個黨團運作的狀況下，凸顯議事法規不夠完備，紳士都要變流氓，他呼籲，新國會必須考慮完備議事法規，讓新進者有法可循。

另外，張宏林提到資深制的問題，他說，在這屆立院看到許多首次進入國會的立委擔任委員會召委，讓人質疑若召委對議事熟成度若不足，碰上朝野惡鬥，召委的排案權就會成為立院亂源。