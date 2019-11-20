親民黨不分區滿滿「郭影子」 宣明智3劉宥彤4蔡沁瑜9

身心障礙者聯盟秘書長滕西華居首

親民黨今上午公布不分區立委提名名單，首位人選為社福界代表身心障礙者聯盟秘書長滕西華、黨秘書長李鴻鈞排第二名，聯電榮譽副董事長宣明智位列第三；鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤則為第四名。至於另一郭家軍女將蔡沁瑜被排在第九名，盼能帶動郭粉投票衝刺選情。

親民黨主席宋楚瑜（右二）上午公布下屆不分區立委名單，包含鴻海創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤（左一）、蔡沁瑜，以及與郭有私交的聯電榮譽副董事長宣明智（左二）入列。排名第一則為身心障礙聯盟秘書長滕西華（右三）。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

也由於名單中包含劉宥彤、蔡沁瑜二位郭家軍，以及與郭有私交的宣明智，滿滿「郭台銘影子」。親民黨主席宋楚瑜則表示，從今天開始沒有哪一家軍，所有被提名人未來都是中華民國立法院為全民打拚的勇敢戰士。

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四年前一度被民進黨考慮列入不分區名單的滕西華說，她與宋楚瑜並無私交，當親民黨副總統參選人余湘提出邀請時，她一度陷入長考，但兩人對她說，「你不必為政黨服務，只要替社會效力。」這句話打動她、也再度喚醒她從事社會工作本持的初心與執著，為了「跟所有人一起美好」而前行。

宣明智受訪表示，接受邀約「郭董是重要因素」，因為郭告訴他，「我都願意為這個國家奉獻捐錢，把人捐出去，你宣明智做什麼」。不過宣表示，出任親民黨不分區立委參選人，「我代表我自己、代表科技界」，也代表多年來打拚的公益朋友。

劉宥彤也說，她出任親民黨不分區立委候選人「不是只是代表郭台銘」，認為國、民兩黨原本新創界不分區立委都未能連任，希望未來她能為新創領域發聲。

原本布局參選台北市第二選區立委的陳怡潔，今天確定續列親民黨不分區第五名，放棄參選區域立委。