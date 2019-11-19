立委登記第二天 桃市竹縣各3人

陳學聖（前排中）強調國民黨6席立委要全上。 記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

立委選舉登記第二天，相較首日熱鬧滾滾，昨天相對冷清，桃市僅台澎黨張馨云、國民黨陳學聖與宗教聯盟李奇峰3人登記，竹縣也3人，竹市與苗縣掛蛋，竹縣3人全是綠黨分別為一選區余筱菁、二選區陳冠宇與山地原住民選區張曜羣，綠黨評估小黨在藍營居多的傳統縣市如竹縣、苗栗有搶攻空間，希望殺出重圍搶下席次。

綠黨表示，這次在新竹縣口號以「抗中保台、桃竹唯一首選」為口號，在國民黨深藍艱困選區深耕綠黨在地基層實力。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

桃園市3人完成登記僅陳學聖有從政經歷，現為第五選區立委，經協調下屆轉戰參選第六選區，他提出兩岸和平、經濟繁榮、人文為本與生態永續4大政見主軸，並預告韓國瑜12月8日將再次造訪八德，與6名立委參選人合體舉行競總成立大會聯合造勢，相互拉抬。

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張馨云與李奇峰都是政治素人，張以台澎國際法法理建國黨（台澎黨）參選第二選區立委，她說自己是保險經紀人，台澎黨推薦她是為爭取和維護台灣人利益，30歲的李奇峰是命理風水師，希望前進國會為宗教發聲，解決宗教用地，並廣推品德教育。

綠黨在竹縣推出3人，都選在昨登記，縣議員余筱菁、竹北市民代表陳冠宇分別參選第一與二選區，泰雅族出身的知名音樂人張曜羣未現身，委託余登記參選山地原住民選區。

綠黨召集人劉崇顯說，陳可能是竹縣最年輕的立委參選人，他認為年輕世代的好處是沒有包袱，缺點可能經驗不夠，不過年輕人彈性很高，常保持學習的心志，會讓支持者看見他們的努力。