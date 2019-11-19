不斷更新／投入選戰登記ing！各黨區域立委名單一覽
2020大選剩不到2個月！第10屆立法委員選舉候選人登記11月18日開始，登記截止日為11月22日（五），除了藍綠人選外，各黨也渾身解數搶立委席次，聯合新聞網也會持續幫大家更新最新區域立委名單，也看看你家選區有哪些候選人吧！
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（備註：資料更新至11月18日登記、名字前有*為現任立委。資料如有出入，以中選會公告為準）
|縣市
|選區
|名字
|政黨
|台北市
|第一選區
|尚未登記
|台北市
|第二選區
|巫超勝
|宗教聯盟黨
|孫大千
|中國國民黨
|台北市
|第三選區
|吳怡農
|民主進步黨
|台北市
|第四選區
|文祥志
|宗教聯盟
|*李彥秀
|中國國民黨
|郭正典
|一邊一國行動黨
|台北市
|第五選區
|尚未登記
|台北市
|第六選區
|*林奕華
|中國國民黨
|羅世?
|勞動黨
|葉日勤
|台灣基進
|台北市
|第七選區
|王映心
|台灣基進
|*費鴻泰
|中國國民黨
|台北市
|第八選區
|賴士葆
|中國國民黨
|彭子軒
|無黨籍
|顏銘緯
|台灣基進
|新北市
|第一選區
|*呂孫綾
|民主進步黨
|歐崇敬
|無黨籍
|張立蔭
|無黨籍
|新北市
|第二選區
|尚未登記
|新北市
|第三選區
|余天
|民主進步黨
|李旻蔚
|台灣民眾黨
|蘇卿彥
|無黨籍
|羅和讚
|無黨籍
|新北市
|第四選區
|王斯儀
|國會政黨聯盟
|*吳秉叡
|民主進步黨
|黃博仁
|勞動黨
|新北市
|第五選區
|蘇巧慧
|民主進步黨
|新北市
|第六選區
|林國春
|中國國民黨
|*張宏陸
|民主進步黨
|新北市
|第七選區
|*羅致政
|民主進步黨
|*柯志恩
|中國國民黨
|張源益
|宗教聯盟
|連石磊
|台灣工黨
|新北市
|第八選區
|蔡宗霖
|一邊一國行動黨
|新北市
|第九選區
|林聲洲
|勞動黨
|楊智淵
|一邊一國行動黨
|詹宇賢
|台灣基進
|新北市
|第十選區
|林金結
|中國國民黨
|李縉穎
|無黨籍
|新北市
|第十一選區
|李欣翰
|台灣基進
|張銘祐
|民主進步黨
|新北市
|第十二選區
|賴品妤
|民主進步黨
|基隆市
|第一選區
|宋瑋莉
|中國國民黨
|楊石城
|國會政黨聯盟
|張耿輝
|無黨籍
|宜蘭縣
|第一選區
|呂國華
|中國國民黨
|黃定和
|無黨籍
|桃園市
|第一選區
|*鄭運鵬
|民主進步黨
|陳根德
|中國國民黨
|沈育和
|一邊一國行動黨
|陳泓維
|台灣民眾黨
|桃園市
|第二選區
|黃世杰
|民主進步黨
|桃園市
|第三選區
|林佳瑋
|時代力量
|彭俊豪
|民主進步黨
|桃園市
|第四選區
|*鄭寶清
|民主進步黨
|桃園市
|第五選區
|*呂玉玲
|中國國民黨
|*蔣絜安
|民主進步黨
|桃園市
|第六選區
|*趙正宇
|無黨籍
|新竹市
|第一選區
|鄭宏輝
|民主進步黨
|曾楷耀
|台灣維新
|新竹縣
|第一選區
|尚未登記
|新竹縣
|第二選區
|劉士睿
|台灣基進
|苗栗縣
|第一選區
|朱英濠
|無黨籍
|*陳超明
|中國國民黨
|苗栗縣
|第二選區
|林昱同
|台灣基進
|*徐志榮
|中國國民黨
|台中市
|第一選區
|尚未登記
|台中市
|第二選區
|*顏寬恒
|中國國民黨
|台中市
|第三選區
|朱立凡
|宗教聯盟
|台中市
|第四選區
|張渝江
|台灣民眾黨
|黃馨慧
|中國國民黨
|陳志彬
|無黨籍
|台中市
|第五選區
|段體佩
|無黨籍
|苗豐隆
|無黨籍
|黃名白
|無黨籍
|台中市
|第六選區
|洪偉富
|宗教聯盟
|台中市
|第七選區
|尚未登記
|台中市
|第八選區
|*江啟臣
|中國國民黨
|翁美春
|民主進步黨
|南投縣
|第一選區
|*蔡培慧
|民主進步黨
|南投縣
|第二選區
|陳癸佑
|民主進步黨
|吳承叡
|台灣基進
|彰化縣
|第一選區
|*柯呈枋
|中國國民黨
|陳秀寶
|民主進步黨
|彰化縣
|第二選區
|*黃秀芳
|民主進步黨
|張瀚天
|中國國民黨
|彰化縣
|第三選區
|洪宗熠
|民主進步黨
|謝衣鳳
|中國國民黨
|劉銀鬃
|台澎黨
|彰化縣
|第四選區
|陳素月
|民主進步黨
|蕭景田
|中國國民黨
|陳志傑
|無黨籍
|雲林縣
|第一選區
|李昭儀
|台灣革命黨
|張嘉郡
|中國國民黨
|雲林縣
|第二選區
|謝淑亞
|中國國民黨
|嘉義市
|第一選區
|黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統
|無黨籍
|傅大偉
|中國國民黨
|蔡永泉
|無黨籍
|嘉義縣
|第一選區
|蔡易餘
|民主進步黨
|嘉義縣
|第二選區
|陳明文
|民主進步黨
|簡明廉
|無黨籍
|王金山
|台灣維新
|台南市
|第一選區
|黃天辰
|台灣民意黨
|蔡育輝
|中國國民黨
|康淑敏
|中華聯合黨
|台南市
|第二選區
|李武龍
|中國國民黨
|台南市
|第三選區
|童小芸
|中國國民黨
|台南市
|第四選區
|林志文
|一邊一國行動黨
|林燕祝
|中國國民黨
|温米樂
|圓黨
|台南市
|第五選區
|林義豐
|無黨籍
|蔡淑惠
|中國國民黨
|台南市
|第六選區
|洪秀柱
|中國國民黨
|翁語含
|台灣維新
|高雄市
|第一選區
|邱議瑩
|民主進步黨
|高雄市
|第二選區
|尚未登記
|高雄市
|第三選區
|黃昭順
|中國國民黨
|郭新政
|無黨籍
|鄭品娟
|國會政黨聯盟
|李郭秋蘭
|宗教聯盟
|蘇博廷
|無黨籍
|湯金全
|無黨籍
|高雄市
|第四選區
|黃兆呈
|台灣維新
|高雄市
|第五選區
|黃柏霖
|中國國民黨
|高雄市
|第六選區
|尚未登記
|高雄市
|第七選區
|葉鳳強
|無黨籍
|秦詩雁
|親民黨
|陳惠敏
|時代力量
|高雄市
|第八選區
|尚未登記
|屏東縣
|第一選區
|鍾佳濱
|民主進步黨
|葉壽山
|中國國民黨
|潘偉龍
|一邊一國行動黨
|蔣月惠
|無黨籍
|屏東縣
|第二選區
|周佳琪
|中國國民黨
|鄭文龍
|國會政黨聯盟
|蘇震清
|無黨籍
|花蓮縣
|第一選區
|許願神
|無黨籍
|台東縣
|第一選區
|劉櫂豪
|民主進步黨
|澎湖縣
|第一選區
|尚未登記
|連江縣
|第一選區
|王長明
|無黨籍
|金門縣
|第一選區
|洪正
|台灣基進
|洪志恆
|金門高粱黨
|平地原住民
|尚未登記
|臺北市
|陳瑩
|民主進步黨
|臺中市
|黃仁
|中國國民黨
|花蓮縣
|鄭天財 Sra‧Kacaw
|中國國民黨
|臺東縣
|廖國棟 Sufin‧Siluko
|中國國民黨
|山地原住民
|桃園市
|林信義
|無黨籍
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