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不斷更新／投入選戰登記ing！各黨區域立委名單一覽

2019-11-19 17:34聯合新聞網 綜合報導

第10屆區域立委登記中。 本報系資料照
第10屆區域立委登記中。 本報系資料照
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2020大選剩不到2個月！第10屆立法委員選舉候選人登記11月18日開始，登記截止日為11月22日（五），除了藍綠人選外，各黨也渾身解數搶立委席次，聯合新聞網也會持續幫大家更新最新區域立委名單，也看看你家選區有哪些候選人吧！

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（備註：資料更新至11月18日登記、名字前有*為現任立委。資料如有出入，以中選會公告為準）

縣市選區名字政黨
台北市第一選區尚未登記 
台北市第二選區巫超勝宗教聯盟黨
  孫大千中國國民黨
台北市第三選區吳怡農民主進步黨
台北市第四選區文祥志宗教聯盟
  *李彥秀中國國民黨
  郭正典一邊一國行動黨
台北市第五選區尚未登記 
台北市第六選區*林奕華中國國民黨
  羅世?勞動黨
  葉日勤台灣基進
台北市第七選區王映心台灣基進
  *費鴻泰中國國民黨
台北市第八選區賴士葆中國國民黨
  彭子軒無黨籍
  顏銘緯台灣基進
新北市第一選區*呂孫綾民主進步黨
  歐崇敬無黨籍
  張立蔭無黨籍
新北市第二選區尚未登記 
新北市第三選區余天民主進步黨
  李旻蔚台灣民眾黨
  蘇卿彥無黨籍
  羅和讚無黨籍
新北市第四選區王斯儀國會政黨聯盟
  *吳秉叡民主進步黨
  黃博仁勞動黨
新北市第五選區蘇巧慧民主進步黨
新北市第六選區林國春中國國民黨
  *張宏陸民主進步黨
新北市第七選區*羅致政民主進步黨
  *柯志恩中國國民黨
  張源益宗教聯盟
  連石磊台灣工黨
新北市第八選區蔡宗霖一邊一國行動黨
新北市第九選區林聲洲勞動黨
  楊智淵一邊一國行動黨
  詹宇賢台灣基進
新北市第十選區林金結中國國民黨
  李縉穎無黨籍
新北市第十一選區李欣翰台灣基進
  張銘祐民主進步黨
新北市第十二選區賴品妤民主進步黨
基隆市第一選區宋瑋莉中國國民黨
  楊石城國會政黨聯盟
  張耿輝無黨籍
宜蘭縣第一選區呂國華中國國民黨
  黃定和無黨籍
桃園市第一選區*鄭運鵬民主進步黨
  陳根德中國國民黨
  沈育和一邊一國行動黨
  陳泓維台灣民眾黨
桃園市第二選區黃世杰民主進步黨
桃園市第三選區林佳瑋時代力量
  彭俊豪民主進步黨
桃園市第四選區*鄭寶清民主進步黨
桃園市第五選區*呂玉玲中國國民黨
  *蔣絜安民主進步黨
桃園市第六選區*趙正宇無黨籍
新竹市第一選區鄭宏輝民主進步黨
  曾楷耀台灣維新
新竹縣第一選區尚未登記 
新竹縣第二選區劉士睿台灣基進
苗栗縣第一選區朱英濠無黨籍
  *陳超明中國國民黨
苗栗縣第二選區林昱同台灣基進
  *徐志榮中國國民黨
台中市第一選區尚未登記 
台中市第二選區*顏寬恒中國國民黨
台中市第三選區朱立凡宗教聯盟
台中市第四選區張渝江台灣民眾黨
  黃馨慧中國國民黨
  陳志彬無黨籍
台中市第五選區段體佩無黨籍
  苗豐隆無黨籍
  黃名白無黨籍
台中市第六選區洪偉富宗教聯盟
台中市第七選區尚未登記 
台中市第八選區*江啟臣中國國民黨
  翁美春民主進步黨
南投縣第一選區*蔡培慧民主進步黨
南投縣第二選區陳癸佑民主進步黨
  吳承叡台灣基進
彰化縣第一選區*柯呈枋中國國民黨
  陳秀寶民主進步黨
彰化縣第二選區*黃秀芳民主進步黨
  張瀚天中國國民黨
彰化縣第三選區洪宗熠民主進步黨
  謝衣鳳中國國民黨
  劉銀鬃台澎黨
彰化縣第四選區陳素月民主進步黨
  蕭景田中國國民黨
  陳志傑無黨籍
雲林縣第一選區李昭儀台灣革命黨
  張嘉郡中國國民黨
雲林縣第二選區謝淑亞中國國民黨
嘉義市第一選區黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統無黨籍
  傅大偉中國國民黨
  蔡永泉無黨籍
嘉義縣第一選區蔡易餘民主進步黨
嘉義縣第二選區陳明文民主進步黨
  簡明廉無黨籍
  王金山台灣維新
台南市第一選區黃天辰台灣民意黨
  蔡育輝中國國民黨
  康淑敏中華聯合黨
台南市第二選區李武龍中國國民黨
台南市第三選區童小芸中國國民黨
台南市第四選區林志文一邊一國行動黨
  林燕祝中國國民黨
  温米樂圓黨
台南市第五選區林義豐無黨籍
  蔡淑惠中國國民黨
台南市第六選區洪秀柱中國國民黨
  翁語含台灣維新
高雄市第一選區邱議瑩民主進步黨
高雄市第二選區尚未登記 
高雄市第三選區黃昭順中國國民黨
  郭新政無黨籍
  鄭品娟國會政黨聯盟
  李郭秋蘭宗教聯盟
  蘇博廷無黨籍
  湯金全無黨籍
高雄市第四選區黃兆呈台灣維新
高雄市第五選區黃柏霖中國國民黨
高雄市第六選區尚未登記 
高雄市第七選區葉鳳強無黨籍
  秦詩雁親民黨
  陳惠敏時代力量
高雄市第八選區尚未登記 
屏東縣第一選區鍾佳濱民主進步黨
  葉壽山中國國民黨
  潘偉龍一邊一國行動黨
  蔣月惠無黨籍
屏東縣第二選區周佳琪中國國民黨
  鄭文龍國會政黨聯盟
  蘇震清無黨籍
花蓮縣第一選區許願神無黨籍
台東縣第一選區劉櫂豪民主進步黨
澎湖縣第一選區尚未登記 
連江縣第一選區王長明無黨籍
金門縣第一選區洪正台灣基進
  洪志恆金門高粱黨
平地原住民 尚未登記 
 臺北市陳瑩民主進步黨
 臺中市黃仁中國國民黨
 花蓮縣鄭天財 Sra‧Kacaw中國國民黨
 臺東縣廖國棟 Sufin‧Siluko中國國民黨
山地原住民桃園市林信義無黨籍

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