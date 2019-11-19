別離開國民黨！洪孟楷談近日風波 向選民溫情喊話
2019-11-19 12:23
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
新北市第一選區國民黨立委候選人洪孟楷今前往登記參選，除了帶著破釜成舟的決心，洪也表示，近日發生的風波讓選民對國民黨失望，但請支持者不要離開，他們將拿出最好的成績獲得大家認同。
洪孟楷說，去年11月24日國民黨打了一場美好的選戰，拿下15縣市的勝利，而明年1月11日更事關重要，包含總統、區域立委、不分區立委都是非常重要的選戰。
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剩下53天的選戰階段，洪表示，儘管近日發生很多事情，也聽到基層民眾開始有些聲音，表示不想支持國民黨，若他是支持者，看到這麼多事情，也會對國民黨感到憂心。
但國民黨還是有許多年輕、優秀、亮眼的區域及不分區立委候選人，因此，請所有支持者儘管現在對國民黨有點失望，但也請不要離開、氣餒，他們將在大選前拿出最好的成績和態度，獲得選民的認同。
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