【重磅快評】看柯文哲的不分區名單 張善政可有後悔？
蔡英文總統宣布「蔡賴配」後，台北市長柯文哲直言，選舉進入籃球垃圾時間，勝負已定；再談國民黨主席吳敦義自評不分區名單「公平公正」，柯文哲笑彎了腰，極盡消遣之能事，然而，今天民眾黨提出不分區立委名單，原來柯文哲也沒高明到那裡去，只能靠口舌之快替民眾黨裝模作樣而已。
台灣民眾黨不分區名單總計提名29人，一般認為，前五名應該是安全名單，除了第一名的北市勞動局長賴香伶、第二名的中山大學政治經濟系教授張其祿之外，第三名的鴻海集團工業大數據辦公室主任高虹安、第五名的北市府顧問蔡壁如最受到曯目。
蔡壁如最能貫徹柯文哲意志，未來將在國會扮演民眾黨的黨鞭角色，柯文哲把她排在第五名，顯然是以吳敦義為前車之鑑，要刻意突顯他並未循私，但另一方面，也顯示柯文哲企圖心僅於此，這也是民眾黨沒有母雞的困境。
高虹安列名第三，意在強調柯文哲重視郭粉的程度，雖然親民黨也將郭家軍的劉宥彤、蔡沁瑜排進不分區立委名單，郭台銘兩邊押寶引起討論，柯文哲受訪感慨郭是「生意人」，但他還是不能冒著失去郭粉挹注的風險，高虹安的排名比蔡壁如還要前面，算是做足面子給郭台銘，這也是柯文哲對現實妥協的結果。
至於排名第七的新光大公主、新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈，民眾黨稱吳是慈善基金會執行長，相當年輕，再加上是女性，所以排進名單，這本來都可以說得過去，但是，柯文哲向來排斥財團，更痛批政商關係像是「用刀叉吃人肉」，不過卻被發現密會財團的行程，言行不一的結果，增添吳欣盈出現在名單裡的尷尬，柯文哲終究經不起檢驗。
至於第七名以後的名單， 「學姐」黃瀞瑩退到第十三名，台北市議員林國成排第十名，北市府觀傳局前局長陳思宇排十七名，只算填補空缺，其他海選進來二十人，雖號稱海選，但只是陪榜，民眾黨最早豪氣干雲說要提滿三十四席，但只湊到二十九人，柯文哲此刻應體會到政黨經營之不易，他笑藍綠沒有提出亮眼的不分區名單，但他也沒有能力做得更好。
韓國瑜的競選搭檔張善政日前快嘴說，國民黨不分區立委名單不得人心，如果真的不能接受國民黨不分區名單，政黨票還有民眾黨可以投，只要不要投民進黨就好，引發討論，不知看到柯文哲提出這份名單，張善政會不會後悔說出票投民眾黨的這番話？
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