民進黨唯一山原立委參選人登記 伍麗華：奇異恩典之路

2019-11-19 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



民進黨徵召參選山地原住民立委的屏東縣政府原住民處長伍麗華，今天上午由支持者陪同前往屏東縣選委會登記，伍麗華說，屏東縣的原住民鄉鎮最多、原住民人數多，在屏東席次縮減後，更需要有人為原住民發聲；在支持者的加油聲中，伍麗華形容參選百天以來，「猶如一條奇異恩典之路」。

面對外縣市山地原住民立委參選人來勢洶洶，伍麗華的競選總幹事陸月嬌說「我們會去外縣市把票挖回來」。

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全國原住民選舉人數約有廿萬人，屏東縣有四萬多票，被視為最大票倉，過去國民黨在屏東都會提名一席，但今年改提名台東的章正輝，民進黨則徵召教育界出身的伍麗華，一旦當選，可望成為民進黨第一位山地原住民立委。

伍麗華說，過去她在教育界推動沉浸式母語教學，未來希望在立院推動原住民族學校法，她說「政黨是政黨、原住民是原住民」，原住民不該被歸為少數民族，應該是台灣真正的原住民族，她之所以接受徵召，就是希望維護原住民的主體性。